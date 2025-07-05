Второй беспилотник уничтожен над Ленинградской областью

Tекст: Антон Антонов

Дрозденко сообщил в Telegram, что атака БПЛА не привела к жертвам. Кроме того, он сообщил, что разрушений на земле не зафиксировано.

В аэропорту Пулково сняты ограничения на полеты, сообщила в Telegram Росавиация.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram сообщил, что на территории ряда муниципалитетов в регионе также «обнаружено и уничтожено несколько беспилотников». Никто не пострадал, разрушений нет.

«В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил в Telegram губернатор Василий Анохин.

Напомним, Дрозденко сообщал, что «силы ПВО отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью». Он указывал, что первый БПЛА сбили в Гатчинском округе. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.