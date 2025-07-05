  • Новость часаДома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    16 комментариев
    5 июля 2025, 05:38 • Новости дня

    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА

    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Атака БПЛА отражена в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что никто не пострадал.

    Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотника в Чертковском районе. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – заявил он в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении беспилотников в Гатчинском округе и Тосненском районе. Беспилотники атаковали Чувашию. БПЛА также сбиты в Воронежской и Смоленской областях.

    4 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку достичь всех ее целей политико-дипломатическим способом сейчас невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что в ходе обсуждения президент России отметил заинтересованность в достижении поставленных задач в рамках спецоперации и подчеркнул, что предпочтителен политико-дипломатический путь, передает ТАСС.

    Однако, по словам Пескова, сейчас такой сценарий невозможен, поэтому Россия продолжает военные действия.

    Ранее МИД Китая заявил о вреде затягивания конфликта на Украине.

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    4 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    Глава МИД Франции вспылил из-за вопроса о поддержке нацизма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эмоционально отреагировал на острый вопрос о поддержке украинских властей и обвинениях в нацизме.

    Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

    Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

    В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно.  Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

    Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 09:03 • Новости дня
    Подполье: Российские удары перегрузили ПВО Киевской области
    Подполье: Российские удары перегрузили ПВО Киевской области
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом.

    В Киевской области были нанесены удары по системам противовоздушной обороны, складам и объектам с горюче-смазочными материалами, в результате чего произошла перегрузка ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    «Киевская область... Основной удар – по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена», – заявил он.

    По данным Лебедева, в Черкасской области удары пришлись по складам, а в Днепропетровской области – по эшелонам, военной технике и ремонтным базам вооруженных сил Украины. Также отмечается, что ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги.

    Кроме того, в Сумской области поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что зафиксировано шесть ударов по этим целям.

    В Полтавской области удары были нанесены по логистическим объектам, железнодорожной инфраструктуре и топливным базам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Участники подполья сообщили о взрывах на авиабазе украинских военных под Одессой. Активисты одесского подполья также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Ермак сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером.

    «Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Трамп и Зеленский обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны на Украину. Источники Равида отметили, что беседа продолжалась около 40 минут.

    Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.

    Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.

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    4 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    Варшава заявила о повреждении здания консульства Польши в Киеве
    Варшава заявила о повреждении здания консульства Польши в Киеве
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы получило повреждения в ходе недавних ударов по украинской столице.

    Сикорский в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что говорил с польским послом Петром Лукасевичем, все сотрудники консульства живы и здоровы. Он подчеркнул, что Украине «срочно нужны средства ПВО», передает РИА «Новости».

    Доказательства повреждения здания польский министр не представил.

    В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом. В пятницу, 4 июля, небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.

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    4 июля 2025, 13:42 • Новости дня
    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины

    Политолог Скачко: Зеленский хочет поменять правительство Украины на более лояльное

    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины
    @ Nicolas Roses/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский хочет сменить премьера Дениса Шмыгаля на более лояльную Юлию Свириденко, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Но США будут против такой инициативы, поскольку им не нужен абсолютный диктатор на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве назвали дату возможной отставки правительства.

    «Главная причина возможной отставки украинского правительства – стремление Владимира Зеленского к укреплению собственной власти и еще большему контролю над всеми государственными институтами», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Угрозы для власти Зеленского идут отовсюду: со стороны России, США и даже Евросоюза, который не может выступить единым фронтом в поддержку Киева из-за сопротивления отдельных стран. Судя по всему, Белый дом не поддержит и инициативу по смене правительства. Вашингтону не нужен на Украине полноценный диктатор», – спрогнозировал собеседник.

    «Тем не менее попытка смены правительства, скорее всего, произойдет, причем под благовидным предлогом спасения экономики, которой на самом деле уже ничего не поможет. Зеленский хочет убрать Дениса Шмыгаля – ставленника бизнесмена Рината Ахметова (внесен в реестр экстремистов), нейтрального и равноудаленного от большинства групп влияния», – считает эксперт. По оценке аналитика, Зеленский попытается продвинуть на должность главы кабинета министров нынешнего первого вице-премьера Юлию Свириденко.

    Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online, что отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля.

    По словам Разумкова, уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Разумков также отметил, что у офиса Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно.

    В конце июня депутат Рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в России) сообщил, что парламент может на внеочередном заседании 7–8 июля отправить Шмыгаля в отставку. При этом сам Зеленский опровергал слухи о возможной смене премьера.

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    4 июля 2025, 08:37 • Новости дня
    В Раде назвали возможную дату смены состава правительства Украины

    В Раде заявили о вероятной отставке правительства Украины в июле

    В Раде назвали возможную дату смены состава правительства Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля, заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

    Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online сообщил, что уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Он выразил надежду, что процесс смены правительства завершится, подчеркнув высокую вероятность такого сценария в обозначенные даты, передает ТАСС.

    Разумков также отметил, что у офиса Владимира Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно. Он рассказал, что заседания Верховной рады в июле и августе назначены так, чтобы иметь только по одной пленарной неделе, что позволяет максимально отсрочить решение вопроса об отставке.

    Политик считает, что украинские власти пытаются заменить реальную смену правительства «переставлением кроватей по помещению», стараясь сохранить в новом кабинете многих действующих министров, несмотря на то, что «есть и те, кому там точно не место». Разумков напомнил, что сам инициировал процесс отставки правительства 13 июня, а депутат Ярослав Железняк поддержал его предложение.

    В конце июня депутат Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что украинский парламент может на внеочередном заседании отправить в отставку Шмыгаля.

    Ранее сам Владимир Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что офис Зеленского планирует отправить Дениса Шмыгаля в отставку и заменить все правительство.

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    4 июля 2025, 13:09 • Новости дня
    Россия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
    Россия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, сообщило Минобороны.

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военных, взамен передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Прошлый обмен проходил 26 июня.

    До этого подобные обмены проходили 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.

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    4 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    У экс-главы Минобороны Украины Резникова прошли обыски

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова.

    Мероприятия связаны с делом о закупках продовольствия для ВСУ в 2022-2023 годах, передает ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    По данным издания, Резникова заранее не уведомили о предстоящих обысках. В ходе действий правоохранителей у него изъяли мобильный телефон и ряд значимых документов.

    Следствие ранее установило, что снабжение ВСУ продовольствием осуществлялось через закупку продуктовых наборов по каталогам, где цена формировалась по среднему показателю, что позволяло поставщикам изменять расценки, завышая стоимость популярных товаров. В СМИ подчеркивали, что куриные яйца продавались по цене 17 гривен за штуку при рыночной стоимости 7 гривен в январе 2023 года.

    Коррупционный скандал привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и замглавы «Промоборонэкспорт» Владимира Терещенко. В апреле бывший директор департамента закупок Богдан Хмельницкий был отправлен под ночной домашний арест. Резников до этого момента официально не проходил ни по одному из дел.

    Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран мира.

    Директор Музея Войска польского, генерал Богуслав Пацек отмечал, что Украина сталкивается с поражениями на фронте из-за коррупции, дезертирства и массовой миграции граждан.

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    4 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» захватили в плен девять пограничников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» приступили к выполнению задачи по созданию полосы безопасности на севере Купянского района Харьковской области, освободив поселение Меловое.

    «Северянам» противостояли батальон харьковских пограничников, а также подразделения 107-й бригады территориальной обороны (Черновицкая область). В ходе стремительного наступления они сломили оборонительные порядки украинских оккупантов, захватив девять укронацистов в плен», – сообщил неофициальный Telegram-канал «Северный ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили шесть штурмовых групп ВСУ.

    «За сутки враг предпринял девять безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, две около Яблоновки, по три в Юнаковке и в окрестностях села Садки», – добавили в посте.

    По словам «Северян», на Теткинском и Глушковском направлениях противник продолжает попытки просочиться на российскую территорию в районе Бессаловки (Сумская область). ВС России пресекли их все, уничтожив две штурмовые группы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке бойцов «Севера».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжают наступление в Харьковской области, расширяя контролируемую территорию и усиливая давление на группировки ВСУ, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    До этого бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков  освободили Меловое в Харьковской области и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

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    4 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Предтечино в ДНР
    Российские войска освободили Предтечино в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили пять населенных пунктов.

    Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены 14 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем в течение недели подразделения группировки «Север» в Харьковской области освободили Меловое. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    В Сумской области группировка продолжила продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 бронемашин. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободив Новоукраинку и Разино.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, два HMMWV и три MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, включая британскую Snatch, а также американские HMMWV и М113. Были уничтожены десять орудий полевой артиллерии, 16 станций РЭБ и 28 складов с боеприпасами.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Червоную Зирку в ДНР. Они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим.

    За последнюю неделю средствами ПВО были сбиты семь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», 36 управляемых авиабомб и 1172 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотников, 612 ЗРК, 24 124 танка и других бронемашин, 1573 боевые машины РСЗО, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области.

    До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области.

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    4 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство граждан стран Евросоюза не поддержали бы присоединение Украины к блоку, если бы по этому вопросу проводилось голосование.

    Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, подчеркнул: «Большинство государств ЕС сказали бы «нет» вступлению Украины. Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику». Он напомнил, что в Венгрии на референдуме с участием более 2 млн человек 95% опрошенных выступили против членства Киева в Евросоюзе, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что намерен руководствоваться результатами этого голосования в переговорах с Брюсселем. Он добавил, что расширение ЕС возможно только на основе консенсуса, а потому, по его мнению, возражения Будапешта невозможно обойти. Орбан также заявил, что Венгрия остановила процесс членства Украины и не позволит обойти свое решение.

    В конце июня аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович сообщил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к серьезным негативным последствиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки. На этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.

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    4 июля 2025, 10:27 • Новости дня
    Зеленский заявил о крупнейшем ночном ударе ВС России по целям Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский в социальных сетях сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Зеленский охарактеризовал атаку как одну из самых масштабных за последнее время и подчеркнул, что под удар попали объекты в Киеве и других регионах, передает RT.

    Украинские власти ранее заявляли о массированных атаках с применением ракет и беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом. В пятницу 4 июля небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.

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    4 июля 2025, 09:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о влиянии СВО на рост зарплат россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После старта спецоперации в России зафиксирован заметный рост зарплат по большинству отраслей, что повысило потребительский спрос и уровень жизни.

    Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что специальная военная операция дала толчок росту зарплат практически во всех отраслях, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что зарплаты в России начали увеличиваться с 2021 года, но именно после начала СВО рост стал заметен практически во всех секторах, а не только в оборонно-промышленном комплексе.

    Клепач отметил: «Зарплаты в России начали расти с 2021 года, но особенно с началом СВО, которая дала толчок росту зарплат практически по всем отраслям, а не только тем, что имеют отношение к ОПК». По его словам, это улучшило уровень жизни граждан и дало импульс внутреннему спросу, включая глубинные регионы страны. Экономист указал, что предложение продукции стало отставать от спроса, что вызвало инфляцию.

    Клепач считает необходимым не сдерживать спрос, а ускорять предложение и продолжать поднимать уровень зарплат.

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