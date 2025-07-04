ВСУ ударили по предприятию в Шебекине, есть пострадавшие

ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

Tекст: Александра Юдина

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.

Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.