Российская система ПВО за два часа уничтожила 12 украинских БПЛА

Политолог Скачко: Зеленский хочет поменять правительство Украины на более лояльное
«Главная причина возможной отставки украинского правительства – стремление Владимира Зеленского к укреплению собственной власти и еще большему контролю над всеми государственными институтами», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».
«Угрозы для власти Зеленского идут отовсюду: со стороны России, США и даже Евросоюза, который не может выступить единым фронтом в поддержку Киева из-за сопротивления отдельных стран. Судя по всему, Белый дом не поддержит и инициативу по смене правительства. Вашингтону не нужен на Украине полноценный диктатор», – спрогнозировал собеседник.
«Тем не менее попытка смены правительства, скорее всего, произойдет, причем под благовидным предлогом спасения экономики, которой на самом деле уже ничего не поможет. Зеленский хочет убрать Дениса Шмыгаля – ставленника бизнесмена Рината Ахметова (внесен в реестр экстремистов), нейтрального и равноудаленного от большинства групп влияния», – считает эксперт. По оценке аналитика, Зеленский попытается продвинуть на должность главы кабинета министров нынешнего первого вице-премьера Юлию Свириденко.
Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online, что отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля.
По словам Разумкова, уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Разумков также отметил, что у офиса Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно.
В конце июня депутат Рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в России) сообщил, что парламент может на внеочередном заседании 7–8 июля отправить Шмыгаля в отставку. При этом сам Зеленский опровергал слухи о возможной смене премьера.