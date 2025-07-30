На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.17 комментариев
Ветераны СВО получили первую адаптивную одежду для реабилитации и спорта
Государственный фонд «Защитники Отечества» начал выдавать ветеранам специальной военной операции комплекты адаптивной одежды.
Одежда предназначена для реабилитации и занятий спортом и предоставляется бесплатно ветеранам с инвалидностью. Экспертный совет фонда индивидуально рассматривает каждую заявку, подбирая размер, цвет и модель с учетом физических потребностей получателя, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Статс-секретарь и заместитель министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева отметила: «Большинство ветеранов СВО с инвалидностью хотят продолжать работать, заниматься спортом, проводить время с семьей, быть полезными государству. Мы уже получили 700 заявок на комплекты адаптивной одежды от защитников, и это мотивация для наших производителей разрабатывать и создавать удобные современные модели. Такая одежда не просто функциональна, она учитывает реальные потребности человека, которые зачастую не берутся во внимание в массовом производстве».
До конца года предусмотрено выдать 1000 комплектов, среди которых есть летние, зимние и демисезонные варианты, включающие до 12 позиций. Ветеран СВО Александр Шатров сообщил, что новая одежда удобна, особенно для людей с ампутацией, и подчеркнул наличие специальных потайных замков для обслуживания протезов без снятия одежды.
Возможность обеспечивать защитников адаптивной одеждой появилась у фонда благодаря поддержке президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече в марте 2025 года.
Фонд также организует Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», на который в 2025 году поступило 286 заявок от дизайнеров из России и семи зарубежных стран. Итоговые мероприятия конкурса прошли в Эрмитаже на Петербургском международном экономическом форуме.