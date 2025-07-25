Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Рубль практически проигнорировал снижение ключевой ставки до 18%
Российская валюта практически не изменилась на Московской бирже несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 18% годовых.
Курс рубля на Московской бирже остался практически неизменным после сообщения о снижении Банком России ключевой ставки до 18% годовых, передает ТАСС.
По данным площадки, до публикации решения курс юаня составлял 11,073 рубля, что на 2,85 копейки больше по сравнению с предыдущими торгами. После объявления регулятора, на 13:30 мск курс юаня изменился незначительно, увеличившись на 2,75 копейки и составив 11,072 рубля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Вячеслав Володин заявил, что на фоне замедления инфляции и ожиданий рынка настало время для снижения ставки для поддержки роста экономики. Российские банки начали снижать ставки по кредитам и ипотеке после изменения ключевой ставки.