Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.5 комментариев
Депутат Боярский рассказал о новых мерах по борьбе с мошенничеством
В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, на которой подвели итоги работы комитета и представили ключевые инициативы в сфере цифровой безопасности.
Боярский сообщил, что в весеннюю сессию комитет завершил работу по 22 из 47 законодательных инициатив. Ключевым направлением стал пакет антифрод-мер, включающий самозапрет на онлайн-кредиты, которым уже воспользовались более 13 млн россиян, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди новшеств отмечено создание государственной системы «Антифрод» для обмена информацией между силовиками, банками, Минцифры и операторами связи. С 1 сентября появится возможность подтверждения банковских операций третьим лицом, что, по мнению Боярского, особенно актуально для пожилых людей. Также введены ограничения на количество SIM-карт: с апреля граждане могут владеть до 20, иностранцы – до 10.
Государственным и муниципальным органам, а также банкам теперь запрещено общаться с гражданами в иностранных мессенджерах. Введен запрет массовых обзвонов без согласия, операторы обязаны прекращать рассылки по требованию пользователя. Боярский отметил введение аналогичного самозапрета на заключение договоров с операторами связи и появление папки на «Госуслугах» для контроля оформленных номеров.
В рамках борьбы с социальной инженерией в банкоматах внедряются антифрод-механизмы, подозрительные операции будут приостанавливаться до подтверждения. Боярский подчеркнул, что обмен телефонами в кругу семьи не влечет ответственности. Среди достижений комитета – закон о безопасности критической инфраструктуры и переход таких объектов на отечественное ПО.
Касаясь госмессенджера MAX, Боярский сообщил о его интеграции с госуслугами, возможностях подтверждения личности, возраста и образования, а также создании безопасной среды для общения. В ближайшее время платформа получит новые функции, включая подтверждение аккаунтов через «Госуслуги» и возможность ограничить круг общения только проверенными пользователями.