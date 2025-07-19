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    Президент США вытер ноги о худшего русофоба Капитолия
    Военный эксперт назвал цели массированного удара России по Днепропетровской области
    Американист объяснил причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России
    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте в КНДР
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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    19 июля 2025, 17:55 • Новости дня

    Сальдо заявил о массовой «жестокой охоте» на жителей Херсона

    Сальдо сообщил о массовых обысках и задержаниях мужчин в Херсоне силовиками

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном ВСУ Херсоне силовики начали массовые рейды с применением оружия против мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в Telegram-канале , что украинские военкоматы и полиция начали «чудовищную охоту» на жителей Херсона.

    По его словам, территориальные центры комплектования и полиция получили негласное указание стрелять при сопротивлении и взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины в возрасте от 20 до 60 лет.

    Сальдо особо отметил действия приезжих бригад ТЦК из западных областей Украины, которые, по его словам, «открыто называют оставшихся в городе жителей предателями» и оправдывают любые проявления жестокости.

    «Цинизм достиг предела: тех, кто не захотел бежать вглубь страны, объявили врагами», – написал губернатор.

    Глава региона призвал жителей Херсона, которые столкнулись с произволом, сообщать об этом в его социальные сети или на горячую линию администрации. Сальдо подчеркнул: «Ваши свидетельства станут основой для уголовных дел».

    Ранее подпольщики рассказали, что жители Херсона вынуждены скрываться от сотрудников территориальных центров комплектования, чтобы избежать отправки на фронт.

    Удары по территориальным центрам комплектования ВСУ вызвали среди украинских военных панику.

    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    19 июля 2025, 08:30 • Новости дня
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ из Львова сообщил о циничных высказываниях командира-наемника из Азербайджана в отношении украинских бойцов своей роты.

    Азербайджанский наемник, возглавлявший вторую роту 225-й бригады ВСУ, цинично заявлял о «утилизации» украинских солдат, передает РИА «Новости». Эту информацию рассказал украинский военнопленный Петр Климишевский, который ранее служил в той же бригаде.

    По словам Климишевского, наемник из Азербайджана часто повторял: «Это утилизация», когда речь шла о пополнении роты резервистами. Он отмечал, что людей в роту приводили в качестве резервов, но командир быстро отправлял их в бой, не заботясь о потерях.

    Военнопленный добавил, что этот наемник разговаривал на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий рассказал, что командование ВСУ начало привлекать к контрактной службе женщин-заключенных. Украинские силовики принуждают восемнадцатилетних граждан к подписанию контрактов. Командование ВСУ также осуществляет расстрелы отступающих заключенных.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    18 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams

    The National Interest: У Украины осталось четыре танка Abrams из 31

    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Большинство танков Abrams, которые были поставлены на Украину из США, выведены из строя в ходе боевых действий, сообщили СМИ.

    По данным американского журнала The National Interest, из 31 переданного танка в распоряжении украинских военных осталось лишь четыре машины, передает Газета.Ru.

    В публикации отмечается, что основными трудностями при эксплуатации техники стали ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки. На эффективность использования Abrams повлияли также проблемы координации, а также нехватка технических специалистов и обученного личного состава.

    Аналитики подчеркивают, что несмотря на современные характеристики, техника оказалась уязвимой в условиях текущего конфликта.

    Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная президентом США Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

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    19 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА.

    В итоге все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, отчитались в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам подготовки к запуску ударных беспилотников самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 ЗРК, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за прошедую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

    Также на этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.

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    19 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву.

    После телефонного разговора с Владимиром Зеленским французский президент Эммануэль Макрон в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил об ужесточении давления на Россию, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня».

    Президент Франции подчеркнул, что Париж и далее будет поддерживать украинскую сторону. Также Макрон приветствовал введение нового пакета санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность «военного ответа» со стороны потенциальных «миротворцев» на Украине в случае нападения. Макрон признал, что Франция исчерпала свои возможности по поставкам оружия на Украину.

    Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» после его поведения в Албании.

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    19 июля 2025, 15:38 • Новости дня
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Также уточняется, что в результате обстрела пострадал мирный житель.

    В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.

    Ранее Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow.

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    18 июля 2025, 23:02 • Новости дня
    Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время

    Журналист Херш: Вашингтон рассматривает насильственное смещение Зеленского

    Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время
    @ Michael Kappeler/IMAGO/dts/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно, заявил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

    По словам Херша, администрация США якобы рассматривает вариант «насильственной смены власти» на Украине, передает ТАСС.

    По его информации, Вашингтон обсуждает возможность смещения Зеленского и передачи полномочий бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании.

    Херш заявил, что Залужный якобы стал основным кандидатом на замену Зеленскому после того, как был отправлен в отставку за публичное признание тупиковой ситуации на фронте. В своем блоге журналист приводит слова источника: «Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев.».

    По мнению Херша, Белый дом готов на силовое давление, если Зеленский не покинет пост добровольно. Такое решение якобы готов принять Дональд Трамп.

    Ранее Залужный заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение».

    Социологическая группа отметила, что рейтинг доверия на Украине экс-главкома ВСУ Валерия Залужного существенно превысил показатели Владимира Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала причины перестановки в правительстве Украины.

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    19 июля 2025, 10:35 • Новости дня
    Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах
    Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Сумы были зафиксированы повреждения критических инфраструктурных объектов, что привело к перебоям в энергоснабжении населенного пункта.

    Как передает ТАСС, объекты критической инфраструктуры Сум на севере Украины получили повреждения в результате серии взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил: «В Сумах повреждена критическая инфраструктура», добавив, что в городе наблюдаются серьезные проблемы с энергоснабжением.

    Ночью местные источники сообщали о взрывах, которые произошли в Сумской области. По данным властей, воздушная тревога длилась почти 13 часов и действовала во всех районах региона.

    В настоящее время воздушная тревога отменена по всей территории Украины, однако последствия повреждений еще устраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. Воздушная тревога объявлялась сразу в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области на Украине произошли взрывы.

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    19 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России

    Tекст: Вера Басилая

    В киевском метро пассажиры жестоко избили 25-летнюю девушку за слова в поддержку России, после чего полиция привлекла ее к административной ответственности.

    Пассажиры киевского метро избили 25-летнюю девушку за высказывания в поддержку России, после чего полиция составила на нее административный протокол по статье «мелкое хулиганство», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел после того, как она выкрикнула в вагоне метро фразу «Слава России». На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как один из пассажиров наносит девушке удары по лицу и ногами, другие угрожали ей и предлагали выбросить из вагона.

    Полиция отметила, что против девушки будут приняты меры в рамках действующего законодательства. Санкции статьи предполагают штраф, общественные или исправительные работы, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

    Сотрудники полиции сообщили, что в дальнейшем с девушкой проведут беседу представители Службы безопасности Украины (СБУ). При этом официальной информации о том, привлечены ли к ответственности пассажир, избивший девушку, или другие, призывавшие к насилию, не поступало.

    Украинский политолог Константин Бондаренко ранее отмечал, что в украинском обществе усиливается социально-политическая напряженность и взаимная неприязнь между различными группами, и страна все ближе к гражданскому конфликту.

    Ранее в Киеве мужчина напал на женщину из-за того, что она слушала русские песни.

    Писатель и историк Андрей Полонский заявил, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру и привела к провинциализму.

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    18 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, пишут украинские СМИ.

    Прошлогоднее вторжение в Курскую область осталось единственным наступательным маневром ВСУ, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

    «У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

    Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

    В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

    В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    19 июля 2025, 15:26 • Новости дня
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшая ночь на Украине стала одной из самых напряженных за последнее время из-за массированных российских ударов по регионам страны, пишет газета Guardian.

    Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак описал ситуацию как «адские ночь и утро», сообщает Guardian, передает РИА «Новости». По его словам, атака была самой интенсивной за последнее время.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    19 июля 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

    Политолог Ткаченко объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление Эммануэля Макрона по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским – это демонстративная дипломатия и подтверждение позиции Франции о готовности воевать до последнего украинца, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. После разговора с Зеленским Макрон объявил о новом этапе давления на Россию.

    «Заявление Макрона на украинском языке – это демонстративная дипломатия, чтобы подчеркнуть свое желание сотрудничать с Зеленским. Но в целом это сугубо театральные, демонстративные действия. Поскольку нет успехов на линии фронта, необходимо как-то заполнять информационный вакуум новостями об Украине», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник отметил, что такое событие, как телефонный звонок между Зеленским и Макроном, «обычно не раскручивается до подобных политических масштабов»: «Ну, созвонились и обсудили разные вопросы. Назовите принятые решения. Но в данном случае в очередной раз была вербально подтверждена позиция Франции о готовности воевать до последнего украинца».

    «50-дневный срок движется. За это время Зеленский должен показать что-то на линии боевого соприкосновения, а этого у него не получается. Либо ему надо сформировать какую-то коалицию, которая после 3 сентября сможет говорить одним голосом с американцами против России. Поэтому сейчас в Европе идут дипломатические контакты о том, что нужно поддержать «коалицию желающих», либо создать что-то новое», – пояснил эксперт.

    По словам Ткаченко, этот процесс в Европе возглавили президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Между Макроном и Мерцем уже начинается конкуренция по поводу того, кто будет олицетворять Европу в противостоянии с Россией. Мерцу этого очень хочется, но ему не хватает политического капитала. Немецкая экономика крупнее, но Франция – ядерная держава, у Макрона всегда есть собственная позиция, а у канцлера – проамериканская», – добавил спикер. 

    Накануне состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским. Затем французский лидер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил на украинском языке об ужесточении давления на Россию: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», – написал он.

    Макрон подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Украину. Также он приветствовал введение 18-го пакета санкций против России, напомнив, что на саммите «коалиции желающих»17 июля при участии 30 стран и США участники подтвердили готовность продолжать помогать Киеву.

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    19 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине, пишет The New York Times (NYT).

    По мнению NYT, этому способствовали эффективное использование авиационной поддержки, массированные удары крылатыми ракетами, численное превосходство российских войск и увеличение количества атак с применением беспилотников, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что непрекращающиеся атаки российских военных оказывают значительное давление на украинские войска, которые уже сталкиваются с проблемами в комплектации и численности личного состава.

    Также, по версии NYT, перспективы Украины по продолжению активных боевых действий остаются неопределенными из-за того, что администрация Дональда Трампа, по оценке издания, отправляет противоречивые сигналы относительно дальнейшей военной поддержки Киева.

    Ранее в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области.

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    19 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    The Times: Убитого в Киеве полковника связали с подрывом «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве, мог быть причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает The Times.

    По словам источника The Times, Воронич «использовал морские беспилотники против Черноморского флота России и занимал должность заместителя в подразделении под руководством Романа Червинского», которого называли «координатором» взрывов на газопроводах, передает ТАСС.

    «Он был ключевым фигурантом ряда операций, включая подрыв трубопроводов», – говорится в публикации The Times. Помимо этого, газета приписывает ему участие во вторжении в Курскую область и причастность к убийству Алексея Мозгового, командира бригады «Призрак» самопровозглашенной ЛНР, в 2015 году.

    Ранее СБУ подтвердила убийство полковника Воронича и  сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича. В Сети появилось видео убийства полковника.

    Издание New York Times писало, что Воронич командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола.

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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

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    Президент США вытер ноги о худшего русофоба Капитолия

    Те политики США, кого относят к критикам России, постепенно вытесняют «голубей» из окружения президента Дональда Трампа. Сейчас у него в фаворе такие, как госсекретарь Марко Рубио или глава минфина Скотт Бессент, а не такие, как Илон Маск. Однако самый злобный враг Москвы в Вашингтоне внезапно совершил ошибку и попал в опалу. Подробности

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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

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    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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