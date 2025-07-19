Сальдо сообщил о массовых обысках и задержаниях мужчин в Херсоне силовиками

Tекст: Вера Басилая

Сальдо сообщил в Telegram-канале , что украинские военкоматы и полиция начали «чудовищную охоту» на жителей Херсона.

По его словам, территориальные центры комплектования и полиция получили негласное указание стрелять при сопротивлении и взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины в возрасте от 20 до 60 лет.

Сальдо особо отметил действия приезжих бригад ТЦК из западных областей Украины, которые, по его словам, «открыто называют оставшихся в городе жителей предателями» и оправдывают любые проявления жестокости.

«Цинизм достиг предела: тех, кто не захотел бежать вглубь страны, объявили врагами», – написал губернатор.

Глава региона призвал жителей Херсона, которые столкнулись с произволом, сообщать об этом в его социальные сети или на горячую линию администрации. Сальдо подчеркнул: «Ваши свидетельства станут основой для уголовных дел».

Ранее подпольщики рассказали, что жители Херсона вынуждены скрываться от сотрудников территориальных центров комплектования, чтобы избежать отправки на фронт.

Удары по территориальным центрам комплектования ВСУ вызвали среди украинских военных панику.