Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.15 комментариев
Подполье сообщило, что жители Херсона массово прячутся от ТЦК
Жители Херсона вынуждены скрываться от сотрудников территориальных центров комплектования, чтобы избежать отправки на фронт, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, горожане делятся друг с другом советами, как не попасться представителям ТЦК, обсуждая способы избежать мобилизации, передает РИА «Новости».
Лебедев отметил, что жители Херсона советовали друг другу не показываться в окнах и быть осторожными с бывшими знакомыми и соседями.
По его словам, некоторые предпочитают вообще не выходить из дома с момента прихода украинских военных, чтобы остаться в безопасности, но признают, что вынуждены экономить продукты до возможного возвращения российских войск.
Лебедев также сообщил, что украинских военных в Херсоне считают взяточниками и подлецами. В сети широко публикуются видео, где сотрудники украинских военкоматов силой задерживают мужчин, заталкивая их в микроавтобусы, а также применяют насилие.
Ранее сообщалось, что часть жителей оккупированного Херсона при киевском режиме вынуждена добывать продукты и вещи в мусорных баках, так как зарабатывать негде.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в день основания Херсона 18 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ.
Он также сообщал, что высотные здания на высоком берегу Днепра в Херсоне используются украинскими военными для управления беспилотниками, что затрудняет восстановление гражданской жизни.