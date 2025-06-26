Подполье сообщило, что жители Херсона массово прячутся от ТЦК

Tекст: Александра Юдина

По его словам, горожане делятся друг с другом советами, как не попасться представителям ТЦК, обсуждая способы избежать мобилизации, передает РИА «Новости».

Лебедев отметил, что жители Херсона советовали друг другу не показываться в окнах и быть осторожными с бывшими знакомыми и соседями.

По его словам, некоторые предпочитают вообще не выходить из дома с момента прихода украинских военных, чтобы остаться в безопасности, но признают, что вынуждены экономить продукты до возможного возвращения российских войск.

Лебедев также сообщил, что украинских военных в Херсоне считают взяточниками и подлецами. В сети широко публикуются видео, где сотрудники украинских военкоматов силой задерживают мужчин, заталкивая их в микроавтобусы, а также применяют насилие.

Ранее сообщалось, что часть жителей оккупированного Херсона при киевском режиме вынуждена добывать продукты и вещи в мусорных баках, так как зарабатывать негде.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в день основания Херсона 18 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ.

Он также сообщал, что высотные здания на высоком берегу Днепра в Херсоне используются украинскими военными для управления беспилотниками, что затрудняет восстановление гражданской жизни.