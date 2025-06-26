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Жители оккупированного Херсона при киевском режиме вынуждены побираться на помойках
Подполье рассказало о побирающихся на помойках жителях Херсона при киевском режиме
Часть жителей оккупированного Херсона при киевском режиме вынуждена добывать продукты и вещи в мусорных баках, так как зарабатывать негде, рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей. Из России тоже можно получать через посредника в Telegram-каналах», – передал Лебедев РИА «Новости» слова одного из жителей Херсона.
Чтобы выжить местные жители прибегают к обходным способам получения помощи, оформляя специальные карты, которые доставляются по почте. Это позволяет обходиться без посещения банка.
«Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX (украинский аналог Avito – прим. ВЗГЛЯД). Не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны», – добавил Лебедев еще одну историю местного жителя.
По словам городских жителей, местные уклонисты от военной службы дружат с бездомными – те меняют найденные в мусорных баках предметы на кипяток или приготовленную дома еду.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в день основания Херсона 18 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ.
Он также сообщал, что высотные здания на высоком берегу Днепра в Херсоне используются украинскими военными для управления беспилотниками, что затрудняет восстановление гражданской жизни.