Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Отключение электроснабжения произошло во всей Запорожской области
Электроснабжение отключено на всей территории Запорожской области
Вся территория Запорожской области осталась без электроснабжения, специалисты занимаются восстановлением подачи энергии после масштабного отключения, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Во всей Запорожской области зарегистрировано отключение электроснабжения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
Он сообщил, что специалисты уже занимаются восстановлением подачи электричества.
Балицкий также обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.
Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстрелы территории региона.
Ранее украинские военные обстреляли Энергодар ночью, в результате чего была ранена местная жительница.
Несколькими днями ранее ВСУ атаковали тремя беспилотниками тренажерный центр Запорожской АЭС, однако критических разрушений не произошло.
В четверг в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии, включая Энергодар.