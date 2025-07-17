  • Новость часаВласти Украины потребовали от УПЦ порвать связи с Русской православной церковью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украину перевели на упрощенную модель управления
    Звание Героя России присвоено командиру Егорова и Кантарии
    Индия заявила о готовности заменить российскую нефть в случае новых санкций
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    МИД выразил Японии протест из-за масштабных учений у границ России
    Володин призвал МВД проверить Минтруд из-за квот для мигрантов
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    Экс-депутат Рады объяснил отказ США принять Умерова в качестве посла Украины
    Швейцарский военный: Украина сможет обороняться еще около 50 дней
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    28 комментариев
    17 июля 2025, 23:37 • Новости дня

    Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области

    Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области», – сообщил Балицкий в Telegram.

    По словам губернатора, без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

    Причины отключения электричества на данный момент устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жара в Запорожской области на прошлой неделе вызвала критические перегрузки оборудования и привела к отключению энергоснабжения в Мелитополе, Бердянске и еще четырех округах. Позднее электроснабжение было стабилизировано.

    Кроме того, к отключению света в Запорожской области приводили атаки ВСУ.

    17 июля 2025, 13:45 • Новости дня
    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
    @ SGT Terry Vongsouthi/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что у НАТО появились возможности уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время.

    Донахью заявил, что военные США и их союзники по НАТО обладают возможностями быстро уничтожить Калининградскую область, сообщает Defense News.

    По его словам, Калининград примерно 75 километров в ширину и окружен со всех сторон НАТО, армия и ее союзники теперь способны «стереть этот анклав с лица земли с такой скоростью, какой раньше не было».

    Генерал Кристофер Тодд Донахью командовал 82-й воздушно-десантной дивизией США с 2020 по 2022 год. Он стал последним американским военнослужащим, который покинул Афганистан во время вывода войск США. Донахью лично проходил на борт военного самолета, завершив тем самым почти 20-летнее пребывание армии США в Афганистане.

    Комментарии (86)
    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

    Комментарии (27)
    17 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что денацификация на Украине будет долгим процессом, предполагающим работу с общественным сознанием и исторической памятью населения.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что денацификация или дебандеризация Украины будет представлять собой долгую работу с общественным сознанием и исторической памятью, передает ТАСС.

    По его словам, это не месть, а долгосрочный процесс, призванный изменить мышление и отношение жителей страны к собственной истории. Медведев отметил, что общая историческая судьба народов постсоветского пространства создает потенциал для мирного соседства и совместного развития.

    В ответ на вопрос, применимы ли критерии трех «Д» (демилитаризация, денацификация и демократизация), выработанные для Германии в 1945 году, к современной Украине, Медведев подчеркнул важность демилитаризации. Он заявил: «Демилитаризация для Украины – это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах». Медведев добавил, что внеблоковый статус и прекращение чрезмерных расходов на оборону позволят экономике Украины развиваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о проявлении крайнего цинизма в связи с приглашением в Берлин представителей «бандеро-нацистов». Он также назвал киевский режим убогим рейхом и сравнил его с нацистами. Медведев отметил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата.

    Комментарии (25)
    17 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Азербайджанского бойца Рзаева лишили российского гражданства
    Азербайджанского бойца Рзаева лишили российского гражданства
    @ kimachimma

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боец смешанных единоборств Джавид Рзаев заявил, что лишен российского гражданства, атлет известен своим оскорбительным высказыванием в адрес россиянина Артура Кулинского.

    О лишении гражданства сам спортсмен заявил РБК, однако он отказался от дальнейших комментариев.

    До этого в Сети опубликовали видео зачитывания решения о лишении гражданства. На кадрах человек с закрытым лицом ссылается на управление ФСБ по Саратовской области. По его словам, Рзаев совершил действия, которые негативно сказались на политической и социальной стабильности, а также создали угрозу национальной безопасности России.

    До этого Рзаева приговорили принудительным работам по делу о хулиганстве с применением насилия. Прокуратура уточнила, что конфликт произошел в ноябре прошлого года в ночном клубе, где Рзаев избил диджея после отказа поставить нужную музыку.

    В прошлом году фамилия Рзаева уже звучала в скандальном контексте: после одной из побед на турнире по кулачным боям он публично оскорбил российского бойца Артура Кулинского.

    После высказываний Рзаева в адрес Кулинского Федерация бокса России временно приостановила лицензию бойцовской лиги Hardcore FC.

    Комментарии (7)
    17 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Индия заявила о готовности заменить российскую нефть в случае новых санкций
    Индия заявила о готовности заменить российскую нефть в случае новых санкций
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индия сможет обеспечить свои потребности в нефти даже в случае введения санкций США против российских энергоносителей, заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.

    Министр отметил, что не испытывает беспокойства по поводу возможных ограничений, подчеркнув: «Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», передает РБК со ссылкой на Reuters.

    Пури отметил, что Индия уже диверсифицировала поставки нефти и газа, сотрудничая с такими странами, как Бразилия и Канада. Кроме того, за последние годы число государств, у которых Индия закупает газ, выросло с 27 до 40.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности ввести пошлины и санкции в отношении России через 50 дней.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Комментарии (17)
    17 июля 2025, 11:19 • Новости дня
    Минобороны: Киевский режим подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    Минобороны: Киевский режим подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В крупном распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого в ДНР украинские боевики разместили антенномачтовое на промышленном объекте с 550 тоннами аммиака, ВСУ планируют провокацию, чтобы обвинить в техногенной катастрофе Россию, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

    Предприятие относится к объектам опасности первого класса, и в случае поражения может произойти выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака, указал Ртищев. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Генерал подчеркнул, что подобные действия ВСУ нарушают нормы международного гуманитарного права, поскольку объект используют в военных целях. Действия Киева направлены на последующее обвинение России в техногенной катастрофе и нанесение ей репутационного ущерба.

    Также генерал напомнил о тактике «химического пояса», применяемой украинскими силами, которая предполагает установку и подрыв емкостей с токсичными химикатами на направлениях российских войск.

    Согласно полученным материалам, украинские военные готовят очередную провокацию по этому сценарию. В качестве доказательства Ртищев представил письмо заместителя директора госпредприятия «Укрхимтранс-аммиак» в адрес областной военной администрации, которое подтверждает размещение на объекте оборудования военного назначения.

    По информации военного ведомства, с начала спецоперации выявлено несколько десятков схронов с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами. В 2024 году в районе Авдеевки была обнаружена лаборатория по производству отравляющих веществ, включая препараты на основе синильной кислоты.

    В мае 2025 года под Ильинкой в ДНР был найден очередной схрон с самодельными взрывными устройствами и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ показал наличие хлорпикрина, включенного в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Ртищев заявил, что в ходе 109-й сессии Исполсовета ОЗХО Россия обратилась с просьбой направить в страну команду экспертов для технического содействия расследованию. Он подчеркнул, что ранее представленные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции от ОЗХО, а порядка 40 вербальных нот России до сих пор остались без ответа.

    Ранее в июле Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

    Комментарии (14)
    17 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Politico: Премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»
    Politico: Премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Франции Франсуа Байру своим предложением снизить госрасходы на 43,8 млрд евро и отменить два национальных праздника подписал «смертный приговор» для своей политической карьеры, пишет Politico.

    Байру уже резко раскритиковали национальное объединение Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, они призвали сменить правительство, пишет Politico.

    Однако Байру использует эти радикальные предложения как стартовую позицию для будущих переговоров по бюджету. Он рассчитывает, что ни одна из оппозиционных партий не захочет брать на себя ответственность за финансовый кризис, и допускает возможность компромисса, особенно с социалистами.

    Лидер социалистов Борис Валло пообещал представить свой альтернативный бюджет, а депутат Филипп Брун не исключил, что партия воздержится от голосования за вотум недоверия при пересмотре правительственных предложений.

    Правительство рассчитывает на временный союз с социалистами, чтобы провести бюджет через парламент, где ни одна из групп не имеет большинства после внеочередных выборов прошлого года. Министр экономики Эрик Ломбард заявил, что согласие с социалистами более вероятно, чем с другими партиями.

    Власти Франции также рассматривают вариант введения «солидарного взноса» для состоятельных граждан: увеличение налога для лиц с доходом выше 250 тыс. евро и домохозяйств с доходом свыше 500 тыс. евро, что может стать предметом торга с левыми. Однако лидеры социалистов подчеркивают, что пока не видят готовности властей идти на реальные уступки.

    Коалиционные партнеры Байру осторожно поддержали курс на сокращение расходов, но призвали к доработке мер. Представители лагеря президента Франции Эммануэля Макрона также выступили за корректировку некоторых положений. Бывший премьер Эдуар Филипп отметил, что предложенный план не решает структурных проблем дефицита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Францию ждут масштабные ограничения государственных расходов, и французам в целом предлагается больше работать, меньше болеть и платить больше налогов.

    Комментарии (2)
    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Комментарии (13)
    17 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    «Просто озверели»: Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ
    «Просто озверели»: Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала слова министра обороны Германии о готовности немецких военных убивать российских солдат в случае конфликта с НАТО.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, передает ТАСС. Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что вооруженные силы ФРГ будут готовы убивать российских военных, если Россия нападет на одну из стран НАТО.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что подобная риторика свидетельствует об агрессивном настрое руководства Германии по отношению к России. В ответ на слова Писториуса она заявила: «Просто озверели», выразив возмущение открытыми угрозами в адрес российских солдат.

    Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.

    Комментарии (5)
    17 июля 2025, 17:20 • Новости дня
    Москвичка потребовала от актера Певцова компенсацию и извинения

    Жительница Москвы потребовала от Дмитрия Певцова компенсацию и извинения

    Москвичка потребовала от актера Певцова компенсацию и извинения
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Тверской суд Москвы поступило исковое заявление о защите чести и достоинства к депутату и актеру Дмитрию Певцову с требованием компенсации.

    Согласно картотеке суда, истцом выступает Александра Тищенко, ответчиком – Дмитрий Певцов. Иск подан 14 июля, дата рассмотрения дела пока не определена, передает РИА «Новости».

    По информации «Московского комсомольца», иск связан с закрытием драмтеатра «Мел» в районе Отрадное, который работал около 30 лет, его деятельность прекратилась в 2024 году. Истец пыталась попасть на прием к Певцову для обсуждения ситуации с театром, но, по данным издания, ей это не удалось.

    Александра Тищенко требует взыскать с Дмитрия Певцова компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей, а также публичных извинений за, как утверждает истец, оскорбительные высказывания в ее адрес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской о защите чести и достоинства, взыскал с нее около 280 тыс. рублей.

    В мае Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника к Эдгарду Запашному о защите чести.

    Комментарии (3)
    17 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Украина обвинила Польшу в терроре и репрессиях
    Украина обвинила Польшу в терроре и репрессиях
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада приняла законопроект, официально признающий депортированными почти полмиллиона украинцев, выселенных с территории Польши после Второй мировой войны.

    Верховная рада приняла законопроект №2038 о признании депортированными украинцев, которые были выселены из Польши в 1944–1951 годах, передает ТАСС.

    Указывается, что «речь идет о почти полумиллионе украинцев, их семьях и детях», которые «в 1944–1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики».

    В документе заявляется, что депортации сопровождались нарушениями прав человека, включая «террор, репрессии и конфискации».

    Закон устанавливает статус депортированных, гарантии господдержки, а также обязательства по сохранению памяти «об этих депортациях, осуществленных коммунистическим режимами Польши и СССР».

    Переселения связаны с Люблинскими соглашениями, подписанными в 1944 году между польскими и советскими властями. По заявлению украинской стороны, с территории Польши было выселено около 500 тыс. украинцев, а в обратном направлении в Польшу переселили около 1,1 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    Комментарии (11)
    17 июля 2025, 10:00 • Новости дня
    Подполье сообщило о подозрительных иностранных судах в порту Одессы

    В порту Одессы замечены судна с возможным вооружением для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В порт Одессы за последнее время зашло несколько подозрительных иностранных судов, на их борту может находиться военная помощь для ВСУ, сообщили в антифашистском подполье.

    Члены антифашистского подполья сообщили о заметном росте числа иностранных судов, прибывающих в порт Одессы, с возможным грузом военной помощи для ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам подпольщиков, есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева.

    Если поступившая информация о вооружениях подтвердится, то российской стороне будут переданы координаты складов и сухогрузов, после чего подполье сможет скорректировать удары по этим объектам. В подполье отмечают, что занимаются тщательной проверкой данных – подтверждение ожидается сразу от нескольких независимых друг от друга источников.

    «Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», – подчеркнул источник.

    Ранее подполье сообщило о поставках вооружения для ВСУ через порт Измаил, откуда его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область.

    В результате серии взрывов в Одессе получили повреждения портовые краны, техника и складские помещения.

    В мае ракеты «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу и складу в порту Одессы, что привело к детонации и крупному пожару среди военных грузов, при этом на борту судна находились безэкипажные катера.

    Комментарии (16)
    17 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Госдума приняла поправку о лишения гражданства по дополнительным статьям УК
    Госдума приняла поправку о лишения гражданства по дополнительным статьям УК
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты утвердили поправку, предусматривающую новые поводы для лишения приобретенного российского гражданства, включая совершение тяжких преступлений и преступлений против детей.

    Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправку к законопроекту о расширении оснований для лишения приобретенного российского гражданства, передает ТАСС. Согласно новой редакции, поводом для лишения гражданства станет совершение преступлений по ряду дополнительных статей Уголовного кодекса.

    В частности, теперь гражданства могут лишить за убийство, групповое изнасилование, изнасилование с особой жестокостью, а также за развратные действия в отношении двух или более лиц. Перечень пополнили и особо тяжкие преступления против детей, включая половое сношение с ребенком в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием детей, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и понуждение детей к действиям сексуального характера.

    Также основанием для лишения приобретенного гражданства станут преступления, совершенные по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.

    Одновременно депутаты приняли поправку, согласно которой жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не будут лишать приобретенного гражданства за совершение преступлений. Как поясняется, исключение касается тех, кто стал гражданином России на основании федеральных конституционных законов и международных договоров после включения этих регионов в состав страны.

    В действующем законодательстве подобная возможность предусмотрена для лиц, получивших гражданство по иным основаниям. Нововведения направлены на дополнительную защиту прав новых граждан из Крыма, Донбасса и Новороссии, отмечают в Госдуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме обсудили возможность включения девяти новых статей Уголовного кодекса в перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Вячеслав Володин сообщил, что среди предложенных статей названы убийство, развратные действия в отношении ребенка, организация проституции с участием несовершеннолетних и изготовление порнографических материалов с несовершеннолетними. В парламент также внесли законопроект, который предусматривает новые основания для лишения приобретенного гражданства, включая сексуальное насилие.

    Комментарии (12)
    17 июля 2025, 16:44 • Новости дня
    Захарова: Деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов
    Захарова: Деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о тратах «из своего кармана» на подготовку Украины к зиме.

    По словам Захаровой, Зеленский на конференции в Риме призвал международных партнеров щедро поддержать Украину, утверждая, что страна уже расходует на это собственные средства, передает РИА «Новости».

    Захарова поставила под сомнение, что речь идет о государственных финансах, и выразила сомнения по поводу источников этих средств. «Хочется задать вопрос: из какого такого своего кармана? Какой такой свой карман Зеленский имел в виду?» – сказала официальный представитель МИД.

    Она добавила, что если речь идет о личных деньгах президента Украины, то этих средств хватило бы на обеспечение не только отопления для всей страны, но и, как выразилась Захарова, «можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить».

    Ранее Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    Комментарии (11)
    Главное
    Bloomberg сообщил о победе России над инфляцией
    Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией и ФРГ дальнобойное оружие
    «Просто озверели»: Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ
    Эрдоган пообещал защитить территориальную целостность Сирии и осудил Израиль
    Москвичка потребовала от актера Певцова компенсацию и извинения
    Telegram приступил к открытию представительства в России
    Машину президента Ирана заправили разведеным водой бензином

    Как Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира

    Россия остается на четвертом месте среди крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности, следует из рейтинга Всемирного банка. Впереди только Китай, США и Индия. Тогда как Япония и Германия отстают. Что это значит и почему в более известном рейтинге по номинальному ВВП Россия находится ниже? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские Typhon подставят Германию под «Орешник»

    Германия продолжает милитаризацию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования класса ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на подобные действия Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Этнические банды переполнили тюрьмы Швеции

    Впервые за десятилетия когда-то спокойная и мирная Швеция столкнулась с необычным для этой страны явлением – нехваткой следственных изоляторов, колоний и тюрем. Статистика показывает, что каждый десятый житель королевства имеет судимость. Как такое произошло, какие проблемы из-за этого испытывает страна – и при чем здесь миграционный кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации