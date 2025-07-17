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Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области
В нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области», – сообщил Балицкий в Telegram.
По словам губернатора, без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.
Причины отключения электричества на данный момент устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жара в Запорожской области на прошлой неделе вызвала критические перегрузки оборудования и привела к отключению энергоснабжения в Мелитополе, Бердянске и еще четырех округах. Позднее электроснабжение было стабилизировано.
Кроме того, к отключению света в Запорожской области приводили атаки ВСУ.