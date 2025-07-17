Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Стало известно о потере тысяч рабочих мест из-за изменения рецепта Coca-Cola
Ассоциация переработчиков кукурузы заявила о риске потери тысяч рабочих мест из-за рецепта Coca-Cola
Ассоциация переработчиков кукурузы предупредила о серьезных последствиях для американской пищевой промышленности из-за изменения рецептуры Coca-Cola Coca-Cola.
Замена кукурузного сиропа на тростниковый сахар в производстве Coca-Cola приведет к потере тысяч рабочих мест, передает ТАСС.
Генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боде заявил: «Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы на тростниковый сахар приведет к потере тысяч рабочих мест в американской пищевой промышленности, снижению доходов фермеров и увеличению импорта сахара, и все это без каких-либо преимуществ с точки зрения питания». Он добавил, что такое решение «не имеет смысла».
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о соглашении с Coca-Cola Company: рецепт напитка в США будет изменен, и для его сладости станет использоваться натуральный тростниковый сахар, а не кукурузный сироп.
Исторически до 1980-х годов в США при производстве Coca-Cola применялся именно тростниковый сахар, однако позже ради удешевления рецептуры его заменили сиропом с высоким содержанием фруктозы. В других странах напиток до сих пор делают на основе сахара. Теперь предполагается возвращение к прежней формуле в США, что вызвало обеспокоенность среди переработчиков кукурузы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в рецептуру Coca-Cola в США планируют вернуть натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа по итогам договоренности с Дональдом Трампом.
Ранее в США подан первый иск против The Coca-Cola Company и других крупных производителей напитков и сладостей, в котором отмечается, что их продукция может вызывать привыкание и хронические заболевания у детей.