Стало известно о потере тысяч рабочих мест из-за изменения рецепта Coca-Cola

Ассоциация переработчиков кукурузы заявила о риске потери тысяч рабочих мест из-за рецепта Coca-Cola

Tекст: Мария Иванова

Замена кукурузного сиропа на тростниковый сахар в производстве Coca-Cola приведет к потере тысяч рабочих мест, передает ТАСС.

Генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боде заявил: «Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы на тростниковый сахар приведет к потере тысяч рабочих мест в американской пищевой промышленности, снижению доходов фермеров и увеличению импорта сахара, и все это без каких-либо преимуществ с точки зрения питания». Он добавил, что такое решение «не имеет смысла».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о соглашении с Coca-Cola Company: рецепт напитка в США будет изменен, и для его сладости станет использоваться натуральный тростниковый сахар, а не кукурузный сироп.

Исторически до 1980-х годов в США при производстве Coca-Cola применялся именно тростниковый сахар, однако позже ради удешевления рецептуры его заменили сиропом с высоким содержанием фруктозы. В других странах напиток до сих пор делают на основе сахара. Теперь предполагается возвращение к прежней формуле в США, что вызвало обеспокоенность среди переработчиков кукурузы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рецептуру Coca-Cola в США планируют вернуть натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа по итогам договоренности с Дональдом Трампом.

Ранее в США подан первый иск против The Coca-Cola Company и других крупных производителей напитков и сладостей, в котором отмечается, что их продукция может вызывать привыкание и хронические заболевания у детей.