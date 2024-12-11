Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.0 комментариев
В США подали первый иск против Coca-Cola из-за привыкания у детей
Житель США подал первый в истории иск против Coca-Cola и Mondelez из-за привыкания у детей
В США подан первый иск против The Coca-Cola Company и других крупных производителей напитков и сладостей, в котором утверждается, что их продукция может вызывать привыкание и хронические заболевания у детей.
Юридическая фирма Morgan & Morgan сообщила о первом в истории иске против The Coca-Cola Company, Mondelez International и еще девяти производителей безалкогольных напитков и сладостей, сообщает ТАСС.
Истец Брюс Мартинес утверждает, что продукты этих компаний способствовали развитию у него сахарного диабета II типа и жировой болезни печени к 16 годам. По его мнению, переработка продуктов приводит к привыканию и хроническим заболеваниям у детей.
Партнер фирмы Майк Морган заявил, что «история продуктов глубокой переработки» – это пример, когда прибыль ставится выше здоровья потребителей. Он подчеркнул, что действия производителей могли нанести вред тысячам детей и семей, а руководство компаний, вероятно, было осведомлено о вреде более 25 лет.
Юристы ссылаются на исследования, показывающие, что продукты глубокой переработки составляют около 67% рациона детей в США. Согласно данным, как минимум 14% взрослых и 12% детей проявляют признаки зависимости от такого питания. В иске также приводятся научные данные о связи этих продуктов с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими тяжелыми недугами.
Отметим, год назад сообщалось, что бренд «Добрый», который разливается на бывших заводах Coca-Cola в России, обогнал оригинальный напиток по доле продаж. Специалисты Роспотребнадзора начали проверку сообщений о сомнительной Coca-Cola, появившейся в магазинах столицы и Московской области.
Между тем покинувшая российский рынок в марте 2022 года американская The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент заявки на регистрацию восьми своих товарных знаков, включая Coca-Cola, Fanta и Sprite.