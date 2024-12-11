В США подали первый иск против Coca-Cola из-за привыкания у детей

Житель США подал первый в истории иск против Coca-Cola и Mondelez из-за привыкания у детей

Tекст: Мария Иванова

Юридическая фирма Morgan & Morgan сообщила о первом в истории иске против The Coca-Cola Company, Mondelez International и еще девяти производителей безалкогольных напитков и сладостей, сообщает ТАСС.

Истец Брюс Мартинес утверждает, что продукты этих компаний способствовали развитию у него сахарного диабета II типа и жировой болезни печени к 16 годам. По его мнению, переработка продуктов приводит к привыканию и хроническим заболеваниям у детей.

Партнер фирмы Майк Морган заявил, что «история продуктов глубокой переработки» – это пример, когда прибыль ставится выше здоровья потребителей. Он подчеркнул, что действия производителей могли нанести вред тысячам детей и семей, а руководство компаний, вероятно, было осведомлено о вреде более 25 лет.

Юристы ссылаются на исследования, показывающие, что продукты глубокой переработки составляют около 67% рациона детей в США. Согласно данным, как минимум 14% взрослых и 12% детей проявляют признаки зависимости от такого питания. В иске также приводятся научные данные о связи этих продуктов с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими тяжелыми недугами.

Отметим, год назад сообщалось, что бренд «Добрый», который разливается на бывших заводах Coca-Cola в России, обогнал оригинальный напиток по доле продаж. Специалисты Роспотребнадзора начали проверку сообщений о сомнительной Coca-Cola, появившейся в магазинах столицы и Московской области.

Между тем покинувшая российский рынок в марте 2022 года американская The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент заявки на регистрацию восьми своих товарных знаков, включая Coca-Cola, Fanta и Sprite.