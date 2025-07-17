Небензя осудил израильские удары по территории Сирии

Tекст: Антон Антонов

В ответ на соответствующий вопрос журналистов Небензя заявил: «Недопустимо», – передает РИА «Новости».

На заседании по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя подчеркнул, что действия Израиля, в том числе масштабные операции на Западном берегу реки Иордан, приводят к увеличению разрушений, усугублению гуманитарного кризиса и лишают перемещенных палестинцев надежды на возвращение домой, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Заседание состоится в четверг.

Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду.