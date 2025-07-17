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    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    5 комментариев
    17 июля 2025, 02:58 • Новости дня

    Небензя осудил израильские удары по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по территории Сирии являются «недопустимыми», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ответ на соответствующий вопрос журналистов Небензя заявил: «Недопустимо», – передает РИА «Новости».

    На заседании по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя подчеркнул, что действия Израиля, в том числе масштабные операции на Западном берегу реки Иордан, приводят к увеличению разрушений, усугублению гуманитарного кризиса и лишают перемещенных палестинцев надежды на возвращение домой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Заседание состоится в четверг.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду.

    16 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Нетаньяху объяснил удары по Сирии

    Нетаньяху призвал друзов Израиля вернуться из Сирии

    Нетаньяху объяснил удары по Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к друзам с призывом вернуться из Сирии, подчеркнув угрозу их безопасности и риски похищения.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу израильских ударов по Сирии. Он обратился к друзам – гражданам Израиля, которые пересекли сирийскую границу, с призывом немедленно вернуться на родину, передает РИА «Новости». По его словам, израильские друзы отправились в Сирию, чтобы помочь своим единоверцам, однако такие действия создают угрозу для их жизни и безопасности.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы - граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома. Дайте ЦАХАЛ действовать». Он подчеркнул, что израильские власти принимают меры для поддержки друзов и борьбы с враждебными группировками.

    Нетаньяху также отметил, что действия частных лиц создают препятствия для официальных усилий Израиля и могут привести к непредсказуемым последствиям. Премьер-министр подчеркнул важность координации и доверия к действиям армии и правительства.

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    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.


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    16 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями, усиленными прибытием подкрепления из Ракки.

    Сирийские силы безопасности продолжили операции по установлению контроля над населенным друзами районом Сувейда, передает Anadolu.

    Одновременно с этим курдские боевики «Отрядов народной самообороны» (РКК/YPG), по данным турецких СМИ, мобилизовали силы в северной провинции Алеппо. В полдень в районе Дейр Хафир произошли столкновения между армией и боевиками террористической организации, после чего линия на южной оси Манбиджа была укреплена силами, прибывшими со стороны Ракки.

    Вечером около 150 пикапов с зенитными орудиями, выдвинутых от «штаба 17-й бригады» из Ракки, прибыли на линию фронта в сельской зоне Алеппо. По информации, в этом районе продолжаются периодические бои между РКК и подразделениями, связанными с министерством обороны Сирии.

    Курдские формирования РКК входят в состав альянса «Сирийские демократические силы» и в основном считаются боевым крылом партии «Демократический союз».

    Ранее курды атаковали позиции сирийской армии у Тишрин в провинции Алеппо. Вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и ранениям более 40 человек.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    16 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаудара израильской армии был поврежден вход в комплекс зданий сирийского Генштаба в сирийской столице на фоне эскалации на юге страны.

    Израильская армия атаковала комплекс зданий сирийского Генштаба в районе Дамаска, передает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что целью удара стал вход на территорию комплекса.

    Причиной атаки называют недавнее обострение обстановки на юге Сирии. В этом регионе происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, и Израиль заявил, что выступает в защиту этой группы населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    16 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Израиль атаковал здание Генштаба ВС Сирии в Дамаске второй раз за сутки

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате авиаудара по зданию командования вооруженных сил Сирии зафиксированы пострадавшие, их точное количество пока не называют.

    Авиаудар нанес израильский истребитель, после чего в городе прогремел мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на  телеканал Sham TV.

    Государственный телеканал Syria TV показал кадры разрушений, отметив, что объектом атаки стало здание командования Генерального штаба вооруженных сил Сирии в центре города. По сообщениям СМИ, в результате удара имеются пострадавшие, однако их точное число пока не уточняется.

    Ранее в этот же день стало известно о взрыве в центре Дамаска, вызванном ударом израильского беспилотника по тому же району. По предварительным данным, по меньшей мере два человека получили ранения.

    Днем ранее израильские ВВС нанесли удары по лагерям «Хезболла» в Ливане.

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    14 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    Израиль нанес удар по танкам на юге Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные нанесли удар по южной части Сирии, заявили в армейской пресс-службе.

    В заявлении отмечается, что целью удара стали несколько танков, передает ТАСС. Другие подробности об операции и объеме нанесенного ущерба пока не раскрываются.

    Ранее глава МИД Израиля заявил о планах нормализовать отношения с Сирией.

    В мае израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Дамаска, в результате чего погиб сирийский силовик, еще несколько человек получили ранения. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    16 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сирия из-за ударов Израиля запросила заседание Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия официально обратилась с запросом о проведении заседания Совета Безопасности ООН после недавних ударов Израиля по Дамаску.

    Сирия на фоне недавних авиаударов Израиля запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА «Новости».

    Предварительно заседание может пройти 17 июля, передает ТАСС .

    Причиной созыва стало обострение ситуации после израильских ударов по Сирии.

    Ранее в среду Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Минздрав Сирии сообщил о по меньшей мере трех погибших и 34 раненых в результате обстрелов.

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    Со своей стороны представители израильской армии подтвердили факт бомбардировки. Они связали удары с обострением ситуации на юге Сирии, где с 13 июля идут столкновения с участием местных горцев-друзов, поддерживаемых Израилем.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    Израильские ВВС атаковали президентский дворец в столице Сирии Дамаске.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности и угрозе похищения.

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    16 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС нанесли удар по президентскому дворцу в сирийской столице Дамаске, сообщил телеканал Syria TV.

    Сирийские официальные источники пока не прокомментировали информацию о нападении, передает ТАСС.

    Ранее ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске. Сообщалось, что израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

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    15 июля 2025, 09:08 • Новости дня
    Обвиненный в «работе» на Россию британец заявил о сотрудничестве с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в «связях с Россией» британец Говард Майкл Филлипс сообщил в суде, что работал в интересах израильской стороны, пишут британские СМИ.

    Филлипс заявил, что собирал личные данные об экс-главе Минобороны Британии Гранте Шэппсе, чтобы передать их якобы российским разведчикам. Цель якобы состояла в разоблачении предполагаемых российских агентов и улучшении отношения к Израилю в британской прессе, сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    Также он указал, что его действия были направлены на поддержку израильских властей после негативного освещения событий в Газе. «Я думал про себя, что если у меня получится разоблачить агента, то я смогу передать эту информацию израильтянам и тем самым извлечь выгоду для израильтян», – заявил Филлипс в суде.

    Обвиняемый рассказал, что впервые связался с якобы российскими спецслужбами, отправив письмо в посольство России в марте 2024 года. Похожие письма были направлены в посольства Ирана и Китая с целью «привлечь внимание и разоблачить» иностранных агентов. Он отметил, что лично встречался с Грантом Шэппсом четыре раза и описал их отношения как знакомые.

    Ранее сообщалось, что под видом агентов российских спецслужб с Филлипсом контактировали британские полицейские под прикрытием. Обвинение считает, что подозреваемый намеревался таким образом заработать денег, однако Филлипс своей вины не признал.

    Напомним, Филлипсу предъявили обвинения по статье о сборе информации в интересах иностранного государства.

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    16 июля 2025, 14:26 • Новости дня
    Через границу в Сирию со стороны Голанских высот прорвались сотни людей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотни человек прорвали пограничные заграждения между Голанскими высотами и Сирией, сообщило сирийское телевидение.

    По сообщению телеканала Sky News – Arabia, на сирийскую территорию перешли представители друзской общины. Они направляются в город Эс-Сувейда, чтобы поддержать своих соплеменников, передает ТАСС.

    Израильские власти отреагировали на массовое нарушение границы, усилив патрулирование в районе инцидента. По данным телеканала, для обеспечения безопасности вызваны дополнительные подразделения пограничников.

    Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними странами при сохранении контроля над Голанами.

    В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новой серии ракетных атак со стороны Ирана.

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    15 июля 2025, 09:58 • Новости дня
    Силы безопасности Сирии зачистили кварталы города Эс-Сувейда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийском городе Эс-Сувейда стартовала совместная операция МВД и Минобороны, направленная на защиту мирного населения и восстановление порядка.

    Силы безопасности переходного правительства Сирии начали операцию по зачистке города Эс-Сувейда – административного центра одноимённой провинции, где проживает преимущественно друзское население, передает ТАСС.

    Как сообщил каналу Syria TV командир правительственных формирований бригадный генерал МВД Ахмед ад-Далати, спецподразделения МВД и Минобороны вошли в центральную часть города.

    По словам генерала, операция проводится для защиты мирных граждан и восстановления стабильности после недавних кровавых событий. Он подчеркнул, что целью действий является обеспечение безопасности населения в Эс-Сувейде.

    Шейхи друзской общины, чье заявление распространил телеканал, одобрили ввод правительственных сил. В совместном обращении они призвали бойцов отрядов самообороны прекратить сопротивление и сдать оружие властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и более 40 получили ранения. Израиль ведет агрессивную игру на руинах Сирии.

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    16 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Власти Ирана задержали в Оманском проливе иностранный танкер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Оманском проливе задержан иностранный танкер, на борту которого обнаружили около 2 млн литров контрабандного топлива.

    Иностранный нефтетанкер был задержан в Оманском проливе по подозрению в контрабанде топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SNN.

    Согласно заявлению главы судебной власти провинции Хормозган Моджтабы Кахремани, судно перевозило два миллиона литров контрабандного топлива.

    В сообщении уточняется, что задержание произошло по обвинению в перевозке крупной партии топлива без соответствующих разрешений. Представители иранских властей не раскрыли дополнительные детали относительно страны флага или экипажа задержанного танкера. Также не уточняется, к какому государству принадлежит судно и где оно планировало разгрузить топливо.

    Ранее Иран неоднократно заявлял о задержаниях иностранных судов в Оманском проливе и Персидском заливе по обвинению в контрабанде топлива и других нарушениях морского законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения двух танкеров в Оманском заливе стала ошибка в навигации, объяснили специалисты. В Оманском заливе у берегов ОАЭ произошло столкновение двух нефтетанкеров. В 2021 году захваченный в Оманском заливе танкер направился к Ирану.

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    15 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    В ООН заявили о фиксации новых фактов пыток российских военнопленных на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжают беседы с российскими военнопленными, фиксируются новые случаи пыток со стороны киевского режима, сообщили в самом управлении.

    «Мы также продолжаем проводить беседы с российскими военнопленными, удерживаемыми Украиной, документируя использование неофициальных мест содержания под стражей, а также случаи пыток и жестокого обращения на ранних этапах плена», – цитирует сообщение ООН ТАСС.

    До этого в УВКПЧ заявили о казни 26 небоеспособных человек, включая российских военнопленных, украинскими военными с февраля 2022 года.

    Также в ООН указывали, что с 24 февраля 2022 года по меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению.

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    15 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Военные Сирии объявили о прекращении огня на юге страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийском городе Эс-Сувейда введен режим прекращения огня, и военные получили распоряжение остановить любые боевые действия.

    Режим прекращения огня был введен в Эс-Сувейде по приказу министра обороны Сирии Мурхафа Абу Касра, передает ТАСС. В приказе отмечается, что все подразделения должны полностью прекратить ведение огня на территории города.

    Министр уточнил, что разрешается только ответ на действия незаконных формирований для пресечения их возможных провокаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийском городе Эс-Сувейда началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии по защите мирного населения и восстановлению порядка.

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    15 июля 2025, 11:51 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по лагерям «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская авиация провела серию атак по объектам движения «Хезболла» в ливанской долине Бекаа, среди которых отмечены склады с оружием.

    Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным лагерям спецназа «Радван», которые относятся к военному крылу шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на территории Ливана, передает ТАСС.

    Как уточнили в пресс-службе Армии обороны Израиля, объектами атак стали несколько террористических целей организации «Хезболла» в районе Бекаа.

    Представители ЦАХАЛ заявили: «Недавно ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям организации «Хезболла» в районе Бекаа в Ливане. В ходе ударов были атакованы лагеря сил «Радван», в которых были выявлены боевики и склады, использовавшиеся для хранения оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы» к северу от реки Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить группировку «Хезболла» в случае эскалации конфликта. «Хезболла» обвинила власти США в поддержке израильского удара по Ирану.

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    15 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Израильские удары по Газе привели к гибели 78 палестинцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате обстрелов в секторе Газа за сутки погибло 78 человек, часть из которых находилась в очереди за гуманитарной помощью, десятки получили ранения.

    Как передает ТАСС, израильская армия в последние сутки нанесла удары по сектору Газа, приведшие к гибели 78 палестинцев. По информации катарского телеканала Al Jazeera, среди жертв оказались люди, стоявшие в очереди за гуманитарной помощью на фоне обостряющегося продовольственного кризиса в регионе.

    Особо отмечается атака на центр распределения гуманитарной помощи в городе Рафах на юге анклава, где погибло не менее пяти человек. Телеканал уточняет, что с конца мая, после начала работы фонда гуманитарной помощи GHF под контролем Израиля и США, вблизи пунктов этой организации погибли уже 838 палестинцев, около 5 тыс. получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода. Эксперты отметили катастрофическую нехватку питания для младенцев в Газе. Представители ООН обвинили Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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