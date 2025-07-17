Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.23 комментария
Назначено заседание СБ ООН по Сирии
Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Сирии и Израиля состоится в четверг, сообщило постпредство Сирии при всемирной организации.
В постпредстве сказали, что заседание планируют устроить «вечером». Обычно заседания Совбеза, запланированные на вторую половину дня, начинаются в Нью-Йорке после 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает ТАСС.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что удалось «согласовать конкретные шаги», которые положат конец «тревожной и ужасающей» ситуации между Израилем и Сирией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Ситуация обострилась после того, как в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Израиль заявил, что собирается «спасти» друзов и уничтожить «банды режима».