Спецподразделения минобороны Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

Tекст: Антон Антонов

По словам источника Sky News Arabia, вывод войск был начат в соответствии с соглашением о прекращении огня. Контроль над городом должны осуществлять полицейские силы. Источник добавил, что завершение вывода задерживается по причине израильских атак, передает ТАСС.

Ранее, как передавал телеканал Al Hadath, израильские беспилотники нанесли удары по колоннам сил безопасности, следовавшим по трассе Дамаск – Эс-Сувейда. О последствиях этих ударов пока информации не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В Эс-Сувейде началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии.

ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому Генштабу в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен «спасти» друзов и уничтожить «банды режима». Дамаск потребовал незамедлительного осуждения Совбезом ООН действий Израиля и вывода израильских войск с территории республики.

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