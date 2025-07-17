Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Эксперты оценили иммиграционную составляющую ислама
Силантьев: Ислам на подъеме за счет высокой мобильности и демографического прироста
Ислам укрепляет позиции в мире благодаря высокой рождаемости и активной миграции, а для мусульман переезд в другие страны – часть религиозной миссии, сказали газете ВЗГЛЯД религиоведы Роман Силантьев и Роман Лункин.
«Устойчивость и укорененность ислама в общественно-политических системах стран, где эта религия является доминирующей, основывается на монархической форме правления. Кроме того, в большинстве этих государств если не прямо запрещены проповеди представителей других конфессий, то очень не поощряются», – пояснил Роман Силантьев, профессор Московского государственного лингвистического университета.
«Что касается иммиграционной составляющей ислама, то здесь его сила заключается в первую очередь в более высокой рождаемости, чем у представителей других религий или у нерелигиозных семей. Впрочем, тут большой вклад вносит именно сельское население. Поскольку, например, в больших городах мусульманских стран рождаемость уже приближается к европейским показателям», – продолжил он.
Также собеседник напомнил, что весомую долю эмигрантов в Европе, например, составляют турки. «Турция снова начинает заявлять себе как об империи, которая строится, в том числе, на базе ислама», – продолжил собеседник. «В целом, мусульманская религия сейчас на подъеме за счет высокой мобильности в исламском мире и демографического прироста», – указал аналитик.
«Для мусульман миграция – это всегда распространение своей веры, проповедь, борьба за свою религию и праведная война со злом, которую могут называть в богословском смысле джихадом. Коран, как и Новый завет, предписывают распространять свое учение по всему миру среди всех народов. Это делали апостолы, а также последователи пророка Мухаммеда», – пояснил религиовед Роман Лункин.
Он напомнил, что в ХХ веке иммиграция стала привычной из-за европейских войн, и для мусульман она стала значимой, возможно, в большей степени, чем для представителей других конфессий. «Исламские страны были затронуты военными конфликтами, да и сами народы Ближнего востока и Африки принадлежат чаще к кочевым цивилизациям», – отметил собеседник.
«Поскольку в исламе личная судьба человека, его семья, сообщество вокруг него тесно связаны с верой и ее утверждением в обществе и в политической сфере, то иммиграция мусульман в другие страны влечет за собой более серьезные последствия, чем иммиграция буддистов или православных», – продолжил он.
«Пример стран Евросоюза это ярко показывает – мусульмане кажутся анклавом внутри западного мира, но при этом быстро осваивают все его демократические механизмы и пользуются ими для борьбы за веру», – резюмировал аналитик.
Напомним, основатель мусульманской религии Мухаммед иммигрировал из Мекки в Медину в 622 году, после чего ислам стал мощной религиозной и политической системой, которая активно распространяется по миру.
В XX и XXI веках экономический фактор также усилил мотивацию для переезда, и иммиграция приобрела еще больший масштаб. Однако политические последствия хиджры – события, символизирующего триумф политического ислама – для принимающего государства все также вызывают сложности.