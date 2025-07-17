Эксперты оценили иммиграционную составляющую ислама

«Устойчивость и укорененность ислама в общественно-политических системах стран, где эта религия является доминирующей, основывается на монархической форме правления. Кроме того, в большинстве этих государств если не прямо запрещены проповеди представителей других конфессий, то очень не поощряются», – пояснил Роман Силантьев, профессор Московского государственного лингвистического университета.

«Что касается иммиграционной составляющей ислама, то здесь его сила заключается в первую очередь в более высокой рождаемости, чем у представителей других религий или у нерелигиозных семей. Впрочем, тут большой вклад вносит именно сельское население. Поскольку, например, в больших городах мусульманских стран рождаемость уже приближается к европейским показателям», – продолжил он.

Также собеседник напомнил, что весомую долю эмигрантов в Европе, например, составляют турки. «Турция снова начинает заявлять себе как об империи, которая строится, в том числе, на базе ислама», – продолжил собеседник. «В целом, мусульманская религия сейчас на подъеме за счет высокой мобильности в исламском мире и демографического прироста», – указал аналитик.

«Для мусульман миграция – это всегда распространение своей веры, проповедь, борьба за свою религию и праведная война со злом, которую могут называть в богословском смысле джихадом. Коран, как и Новый завет, предписывают распространять свое учение по всему миру среди всех народов. Это делали апостолы, а также последователи пророка Мухаммеда», – пояснил религиовед Роман Лункин.

Он напомнил, что в ХХ веке иммиграция стала привычной из-за европейских войн, и для мусульман она стала значимой, возможно, в большей степени, чем для представителей других конфессий. «Исламские страны были затронуты военными конфликтами, да и сами народы Ближнего востока и Африки принадлежат чаще к кочевым цивилизациям», – отметил собеседник.

«Поскольку в исламе личная судьба человека, его семья, сообщество вокруг него тесно связаны с верой и ее утверждением в обществе и в политической сфере, то иммиграция мусульман в другие страны влечет за собой более серьезные последствия, чем иммиграция буддистов или православных», – продолжил он.

«Пример стран Евросоюза это ярко показывает – мусульмане кажутся анклавом внутри западного мира, но при этом быстро осваивают все его демократические механизмы и пользуются ими для борьбы за веру», – резюмировал аналитик.