По материалам всей истории преследования канонической православной Церкви на Украине и ее предстоятеля, можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае
ФСБ предотвратила поджог административного здания в поселке Мостовском Краснодарского края
В поселке Мостовской на Кубани сотрудники ФСБ задержали мужчину 1972 года рождения, который собирался поджечь административное здание с помощью зажигательной смеси.
Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили теракт в поселке Мостовской, передает ТАСС.
По данным ведомства, мужчина собирался поджечь административное здание.
«Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1972 г. р. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления», – сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован, ведется следствие по обстоятельствам готовившегося преступления.
Накануне ФСБ задержала пятерых россиян за подготовку терактов на транспорте по заданию Украины. В тот же день ФСБ также предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области.
Раенее в Петербурге сотрудники ФСБ задержали девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв.