Авиаэксперт оценил идею бесплатного выбора мест на самолете для пассажиров с детьми

Tекст: Татьяна Косолапова

В Совете Федерации предложили разрешить сопровождающим детей от 2 до 14 лет или людей старше 85 лет, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах, передают РИА «Новости». Соответствующий законопроект разработал сенатор Айрат Гибатдинов.



«Федеральные авиационные правила, регламентирующие предоставление соседних мест пассажирам, следующим с детьми в возрасте до 12 лет, вступили в силу в январе 2025 года. Наиболее рационально было внести свои предложения на этапе рассмотрения ФАП, до его вступления в силу», – говорит Пантелеев.

По его мнению, на данный момент стоит говорить не о корректировке закона или создании нового законопроекта, заменяющего предыдущий, а об изменении Федеральных авиационных правил.

«Полагаю, что государство не должно вмешиваться в коммерческую политику компаний. Если же авиаперевозчиков заставляют отказываться от взимания платы за ту или иную услугу, следует предусмотреть механизм компенсации недополученных доходов», – заключил авиаэксперт.

Ранее в Госдумы внесли законопроект, запрещающий реализацию авиабилетов в объеме, превышающем количество посадочных мест на воздушном судне. Уточняется, что это позволит устранить несправедливость в отношении пассажиров, уменьшить количество судебных разбирательств и повысить уровень конкуренции в отрасли за счет качества сервиса.