Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.11 комментариев
Авиаэксперт оценил идею бесплатного выбора мест на самолете для пассажиров с детьми
«Если авиаперевозчиков заставляют отказываться от взимания платы за ту или иную услугу, следует предусмотреть механизм компенсации недополученных доходов», – сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя инициативу сенатора Гибатдинова разрешить семьям бесплатно выбирать места в самолете.
В Совете Федерации предложили разрешить сопровождающим детей от 2 до 14 лет или людей старше 85 лет, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах, передают РИА «Новости». Соответствующий законопроект разработал сенатор Айрат Гибатдинов.
«Федеральные авиационные правила, регламентирующие предоставление соседних мест пассажирам, следующим с детьми в возрасте до 12 лет, вступили в силу в январе 2025 года. Наиболее рационально было внести свои предложения на этапе рассмотрения ФАП, до его вступления в силу», – говорит Пантелеев.
По его мнению, на данный момент стоит говорить не о корректировке закона или создании нового законопроекта, заменяющего предыдущий, а об изменении Федеральных авиационных правил.
«Полагаю, что государство не должно вмешиваться в коммерческую политику компаний. Если же авиаперевозчиков заставляют отказываться от взимания платы за ту или иную услугу, следует предусмотреть механизм компенсации недополученных доходов», – заключил авиаэксперт.
Ранее в Госдумы внесли законопроект, запрещающий реализацию авиабилетов в объеме, превышающем количество посадочных мест на воздушном судне. Уточняется, что это позволит устранить несправедливость в отношении пассажиров, уменьшить количество судебных разбирательств и повысить уровень конкуренции в отрасли за счет качества сервиса.