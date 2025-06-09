Турчак сообщил о переносе ЕГЭ в другое место после пожара в гимназии Горно-Алтайска

Турчак: ЕГЭ будут перенесены на другую площадку после пожара в гимназии

Tекст: Ирма Каплан

«Крупнейшая школа города. Около двух тысяч учащихся. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 6.10 на площади 1 тыс. квадратных метров. Спортивный зал не пострадал. <...> Запланированные в гимназии ЕГЭ будут перенесены на другую площадку», – сообщил он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пришкольный лагерь продолжит работу в здании филиала гимназии в микрорайоне Заимка. Ремонтные работы в гимназии начнутся оперативно, чтобы к 1 сентября школьники могли начать учебный год в штатном режиме.«Причина возгорания устанавливается. Все службы работают на месте. Создан оперативный штаб», – уточнил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупный пожар вспыхнул в здании третьей гимназии Горно-Алтайска, пожар распространился на 1 тыс. кв. м, но огнеборцы смогли его локализовать и не позволили распространиться дальше.