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    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

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    9 июня 2025, 03:52 • Новости дня

    Турчак сообщил о переносе ЕГЭ в другое место после пожара в гимназии Горно-Алтайска

    Турчак: ЕГЭ будут перенесены на другую площадку после пожара в гимназии

    Tекст: Ирма Каплан

    После пожара в крупнейшей гимназии Горно-Алтайска государственные экзамены перенесут на другую площадку, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

    «Крупнейшая школа города. Около двух тысяч учащихся. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 6.10 на площади 1 тыс. квадратных метров. Спортивный зал не пострадал. <...> Запланированные в гимназии ЕГЭ будут перенесены на другую площадку», – сообщил он в Telegram-канале.

    Губернатор добавил, что пришкольный лагерь продолжит работу в здании филиала гимназии в микрорайоне Заимка. Ремонтные работы в гимназии начнутся оперативно, чтобы к 1 сентября школьники могли начать учебный год в штатном режиме.«Причина возгорания устанавливается. Все службы работают на месте. Создан оперативный штаб», – уточнил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупный пожар вспыхнул в здании третьей гимназии Горно-Алтайска, пожар распространился на 1 тыс. кв. м, но огнеборцы смогли его локализовать и не позволили распространиться дальше.

    9 июня 2025, 00:33 • Новости дня
    ПВО уничтожили за два часа более двух десятков украинских БПЛА над Россией

    Российские средства ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ над двумя регионами России

    ПВО уничтожили за два часа более двух десятков украинских БПЛА над Россией
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    За два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

    «С 22.00 мск 8 июня до 0.00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала оборонного ведомства.

    По информации Минобороны, 17 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, еще семь – над Белгородской областью. Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в это же день российские ПВО уничтожили управляемую ракету «Нептун» над Черным морем и четыре украинских беспилотника в разных регионах страны, сообщило Минобороны.

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    8 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Метеоролог предупредил о начале тропической ночи в Москве

    Вильфанд: Температура ночью в столице достигнет 23 градусов тепла

    Tекст: Ирма Каплан

    Синоптики прогнозируют в Москве необычно теплую ночь с температурой до 23 градусов, что схоже с условиями тропиков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Ночь на понедельник прогнозируется очень теплой. Она будет просто тропической, потому что минимальные температуры перед восходом солнца будут около плюс 18-20 градусов», – сказал он ТАСС.

    Вильфанд уточнил, что большую часть ночи температура будет превышать 20 градусов, а в центре города минимальные значения температуры составят 21-23 градуса тепла.

    Синоптик также уточнил, почему специалисты допускают в Москве образование смерчей.

    «Это связано с тем, что сейчас в атмосфере очень сильная неустойчивость», – пояснил он, указав на то, что в атмосфере над регионом есть условия для образования вихрей и небольших смерчей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей уже во вторник ждет прохлада. Температура воздуха в Москве останется выше климатической нормы на 4-6 градусов, однако 30-градусная

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    9 июня 2025, 03:38 • Новости дня
    Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

    Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу

    Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временной приостановке приема и отправки рейсов в казанском, нижегородском, саратовском и тамбовском аэропортах.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – сказано в сообщении.

    Там добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».


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    9 июня 2025, 01:36 • Новости дня
    Отец Маска очаровался Москвой и сравнил ее с Древним Римом

    Эррол Маск впервые посетил Москву и удивился чистоте и безопасности города

    Tекст: Ирма Каплан

    Отец миллиардера Илона Маска Эррол посетил Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050», который пройдет 9 и 10 июня, до этого бизнесмен и торговец драгоценными камнями признался, что чистота и качество дорог Москвы поразили его.

    «Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве», – передает слова  Эррола Маска агентство городских новостей «Москва».

    Он добавил, что о столице России говорят всякое, но город, по его мнению, просто прекрасен.

    «Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда», – признался Маск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск считает, что ссора его сына с президентом США Дональдом Трампом произошла из-за затяжного стресса, в котором бизнесмен находится уже около пяти месяцев, поэтому Илон совершил ошибку.

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    8 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    Орбан напомнил о важности стратегического сотрудничества с Россией для ЕС

    Орбан: Ни для венгров, ни для ЕС конфронтация с Россией не выгодна

    Tекст: Ирма Каплан

    Санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу, никому в Венгрии или в Евросоюзе не может быть выгодна конфронтация с Москвой, заявил в интервью французскому телеканалу LCI премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Для нас, венгров, и для всего ЕС не выгодна угроза прямого конфликта с Россией. Вот почему Украина не может стать членом НАТО. Я думаю, мы понимаем историю Украины немного лучше, чем французы. <...> Мы считаем, что мы не должны любить русских, но мы должны заключать с ними стратегические соглашения», – сказал он телеканалу LCI.

    Он также в очередной раз высказался о вреде антироссийских санкций для Венгрии и ЕС.

    «Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу», – добавил венгерский премьер, который регулярно выступает за их отмену или ветирует в органах ЕС.

    Орбан указал на то, что ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с русскими, поэтому для разрешения конфликта на Украине понадобится соглашение между русскими и американцами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза используют Украину для ведения войны против России и нацелены на противостояние с Россией в течение десяти лет, сообщил премьер-министр Венгрии Орбан.

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    8 июня 2025, 23:06 • Новости дня
    Пушилин назвал направления, по которым ВС России активно улучшают позиции

    Пушилин: На краснолиманском и красноармейском направлениях улучшаются позиции

    Пушилин назвал направления, по которым ВС России активно улучшают позиции
    @ Telegram-канал Дениса Пушилина

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения ВС России улучшают позиции на краснолиманском и красноармейском направлениях в зоне СВО, перерезают логистику ВСУ и выдавливают неприятеля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в выложенном в Telegram-канале обзорном видео по итогам недели.

    «Что касается краснолиманского направления: мы видим продвижение наших подразделений, видим улучшение позиций. Мы видим перерезание логистики противника, ровно как это происходит и на красноармейском направлении, где тоже достаточно все горячо, противник продолжается убираться», – сказал он в ролике.

    Пушилин уточнил, что это же касается дзержинского (торецкого) направления, где противник всем силами старается удержаться и продолжает перебрасывать резервы, уточнил он.

    Кроме того, в Часовом Яре идут бои, обстановка там «достаточно горячая».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжают освобождать населенные пункты ДНР, успешно продвигаясь на красноармейском и константиновском направлениях, несмотря на массовое применение ВСУ беспилотников.

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    8 июня 2025, 23:20 • Новости дня
    Захарова на Цифровом форуме призвала отказаться от пост-пост-правды Запада

    Захарова: Коллективный Запад учит весь мир отказываться от правды

    Захарова на Цифровом форуме призвала отказаться от пост-пост-правды Запада
    @ Telegram-канал нижегородского представительства МИД РФ

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде по вопросам цифровой безопасности завершил работу, напомнив о принципах, которым следует Россия в цифровой среде.

    Как заявила на сессии «Ответственный фактчекинг в эпоху постправды: новые возможности для сотрудничества» официальный представитель МИД России Мария Захарова, коллективный Запад за последние 10 лет сотворил с цифровой средой и международной информационной сферой многое, чего еще предстоит узнать и понять.

    «Они подталкивают всю планету, весь мир, отказаться от правды, расписаться в том, что мы готовы жить в мире уже не пост-правды, а пост-пост-правды, присягнуть на верность лжи. Мы этого делать не будем, и я призываю вас каждого, а здесь много профессионалов, расследователей, журналистов, информационщиков,  биться за правду, докапываться до истины и не сдаваться», – приводит ее слова Telegram-канал представительства МИД России в Нижнем Новгороде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России начала работу система, позволяющая за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.

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    9 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по ВСУ

    Times: Заход ВС России в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом по ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам, на что политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало, пишет Times.

    «Высшее политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало на заявление о наступлении, которое стало бы символическим и стратегическим ударом после месяцев неудач на поле боя», – сказано в статье.

    Как писала 8 июня газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    В этой связи глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.



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    8 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Авиакомпания объяснила возврат рейса Москва – Анадырь в аэропорт Шереметьево

    Авиакомпания назвала причину возвращения рейса Москва – Анадырь в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Пассажирский самолет сообщением Москва – Анадырь вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, связанной с системой кондиционирования, сообщили в авиакомпании «Россия».

    «Командир воздушного судна рейса FV6865 Москва – Анадырь от 8 июня принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине замечания по работе системы кондиционирования. Посадка выполнена в штатном режиме в 20.20 мск», – цитирует пресс-службу авиакомпании РИА «Новости».

    Руководство авиакомпании приняло решение выполнить рейс на резервном самолете. Пока пассажиры ожидали вылета, им предоставили напитки, добавили в компании.

    Ранее в соцсетях появились сведения о вернувшемся в Шереметьево авиалайнере сообщением Москва – Анадырь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».

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    9 июня 2025, 02:06 • Новости дня
    Степашин рассказал, как Россия «прозевала» Украину в 90-х годах

    Степашин признался, что Россия «прозевала» Украину мы в 90-е

    Tекст: Ирма Каплан

    Стратегической ошибкой России в 90-е годы было думать, что Украина и ее братский народ никуда не денутся, заявил бывший председатель правительства, президент Российского книжного союза и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в беседе с Павлом Зарубиным.

    «Что касается Украины, мы думали, что она никуда не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», – сказал Степашин в интервью.

    Он отметил, что в то время на территории Украины «системно работали» многие страны, от США до западноевропейские государства. И у России были ресурсы устанавливать с Украиной контакты, «искать людей, с которыми нужно было работать».

    «Прозевали мы, к сожалению. И потом, видите, за 30 лет, так промыли мозги. Я был в Мариуполе сразу после освобождения и посмотрел книги в школьных библиотеках: ужас. А это русские люди и русский город», – добавил Степашин.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР, особенно после событий, связанных с ГКЧП. Прогнозируя будущее страны он отметил, что Украина может быть мирной, с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.

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    9 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    Сенатор Клишас сообщил о начале денацификации Днепропетровской области

    Сенатор Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.

    «Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», – сказано в сообщении сенатора.

    Ранее 8 июня Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал начавшееся наступление российских войск в Днепропетровской области, акцентируя внимание на том, что Киеву придется столкнуться с новыми реалиями на земле.

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    8 июня 2025, 22:07 • Новости дня
    Подача электричества восстановлена в Курской области после атаки ВСУ

    Хинштейн: Бригады ПАО «Россети» восстановили подачу электричества в регионе

    Tекст: Ирма Каплан

    Подача электричества в Курской области, нарушенная в результате атаки ВСУ, восстановлена, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

    «Аварийные бригады ПАО «Россети» восстановили подачу электричества, нарушенногов результате атаки ВСУ! Напомню, что под отключение попали три муниципалитета, запитанных от подстанции «Рыльск» Рыльский, Глушковский и Кореневский», –  написал он.

    Хинштейн поблагодарил бригады энергетиков за слаженные и оперативные действия, благодаря чему электричество восстановлено в полном объеме!

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, несколько районов Курской области столкнулись с отключением электричества из-за удара ВСУпо подстанции, восстановительные работы начнутся при улучшении ситуации.


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    9 июня 2025, 01:51 • Новости дня
    Украинский боксер Усик пригласил Трампа в гости на неделю

    Украинский боксер Усик пригласил Трампа пожить в его доме неделю

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский боксер Александр Усик направил американскому президенту Дональду Трампу приглашение в гости, чтобы глава Белого дома побывал на Украине и глубже понял ситуацию, которую он пытается урегулировать.

    «Я советую американскому президенту Дональду Трампу поехать на Украину и пожить в моем доме одну неделю, только одну неделю», – приводит Independent cлова Усика.

    Боксер Усик уверен, что за неделю американский лидер сможет понять ситуацию, в урегулировании которой он принимает участие. А делает боксер это потому, что ему не все равно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины, подчеркнув, что исключений быть не должно.

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    9 июня 2025, 02:50 • Новости дня
    Крупный пожар вспыхнул ночью в гимназии Горно-Алтайска
    Крупный пожар вспыхнул ночью в гимназии Горно-Алтайска
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал МЧС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 4 часа утра (00.02 мск), загорелось здание третьей гимназии Горно-Алтайска, пожар распространился на 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В МЧС рассказали, что огнем было охвачено здание гимназии на улице Больничная, загорелась кровля. Для борьбы с пожаром были привлечены 63 человека и 18 единиц техники.

    «В 06.10 (2.10 мск) – локализация пожара на площади 1 тыс. кв. м. Продолжается проливка, разборка конструкций», – уточнили в региональном управлении МЧС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оперативные действия пожарных предотвратили трагедию в административно-складском комплексе на северо-востоке Москвы, где огонь охватил помещение площадью 30 квадратных метров.

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    9 июня 2025, 03:06 • Новости дня
    Власти некоторых регионов стали штрафовать за публикацию последствий ударов БПЛА

    В некоторых регионах России стали штрафовать за публикацию последствий ударов БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти российских регионов начали привлекать жителей к ответственности за размещение в сети кадров последствий атак украинских БПЛА, в том числе штрафуя, пишет «Коммерсантъ».

    Власти некоторых российских регионов начали штрафовать жителей и СМИ за публикацию в интернете последствий ударов украинских беспилотников, пишет «Коммерсантъ».

    В Калужской области, к примеру, к июню управление административно-технического надзора составило 42 протокола о нарушении регионального запрета на распространение информации о последствиях падения БПЛА, сообщило  правительство области.

    Среди нарушителей оказались журналисты, пользователи соцсетей, а также администраторы Telegram-каналов и пабликов «ВКонтакте». Власти напомнили, что штрафы составляют от 3 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от статуса нарушителя и частоты публикаций.

    «Анализируются аккаунты в медиа и соцсетях, выявляются нарушения и готовится информация для управления. Не имеет значения, кто снял и выложил в публичный доступ, потому что последствия ударов – это критически важная информация для организаторов нападения. По ним они оценивают не только результат своей работы, но и планируют будущие атаки», – пояснил замруководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

    По данным издания, среди регионов, где можно получить штраф за публикацию последствий ударов БПЛА, Санкт-Петербург, Калмыкия, Адыгея, Тверская, Курская, Ленинградская, Астраханская, Волгоградская и Ивановская области.

    Житель Тульской области был оштрафован на 25 тыс. рублей за публикацию видео январской атаки на город Алексин, сообщила пресс-служба областного правительства.

    В остальных регионах, где введены аналогичные нормы, пока подобных случаев не зафиксировано. Федеральный уровень также рассматривал введение ответственности за публикацию информации о прилетах после атак на Москву летом 2023 года, однако соответствующие поправки остаются в проработке.

    Напомним, депутаты крымского парламента выступили с инициативой ввести штрафы размером до 300 тыс. рублей за съемку и распространение изображений военных объектов. По мнению экспертов, подобные меры являются актуальными и необходимыми для защиты государственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов пояснил, что публикация результатов ударов беспилотников по тем или иным территориям дает противнику возможность усовершенствовать тактику и технологию своих действий.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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