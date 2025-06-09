7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.9 комментариев
Крупный пожар вспыхнул ночью в гимназии Горно-Алтайска
Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 4 часа утра (00.02 мск), загорелось здание третьей гимназии Горно-Алтайска, пожар распространился на 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ведомства.
В МЧС рассказали, что огнем было охвачено здание гимназии на улице Больничная, загорелась кровля. Для борьбы с пожаром были привлечены 63 человека и 18 единиц техники.
«В 06.10 (2.10 мск) – локализация пожара на площади 1 тыс. кв. м. Продолжается проливка, разборка конструкций», – уточнили в региональном управлении МЧС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оперативные действия пожарных предотвратили трагедию в административно-складском комплексе на северо-востоке Москвы, где огонь охватил помещение площадью 30 квадратных метров.