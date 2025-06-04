Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Полиция Москвы задержала шестерых участников событий на Ярославском вокзале
Вечером 3 июня шесть человек были задержаны на Ярославском вокзале Москвы после инцидента, привлекшего повышенное внимание общественности, сообщили в МВД.
Шесть участников событий на Ярославском вокзале были задержаны столичными полицейскими вечером 3 июня, передает ТАСС.
Согласно сообщению пресс-центра МВД России, задержанные были доставлены в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская для разбирательства.
В сообщении подчеркивается, что события на вокзале вызвали общественный резонанс. В дальнейшем материалы проверки переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
Ранее депутат Госдумы Евгений Попов заявил о намерении направить запросы в Следственный комитет и МВД по поводу сообщений о похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве.
В СМИ появилась информация о похищении Щепихина неизвестными.
Неизвестные в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля Mercedes с мигалками и номерами АМР.