Полиция Москвы задержала шестерых участников событий на Ярославском вокзале

Tекст: Вера Басилая

Шесть участников событий на Ярославском вокзале были задержаны столичными полицейскими вечером 3 июня, передает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-центра МВД России, задержанные были доставлены в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская для разбирательства.

В сообщении подчеркивается, что события на вокзале вызвали общественный резонанс. В дальнейшем материалы проверки переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов заявил о намерении направить запросы в Следственный комитет и МВД по поводу сообщений о похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве.

В СМИ появилась информация о похищении Щепихина неизвестными.

Неизвестные в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля Mercedes с мигалками и номерами АМР.