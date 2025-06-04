Стали известны подробности похищения блогера на Ярославском вокзале в Москве

СМИ: Блогера Щепихина неизвестные насильно увезли на машине со спецсигналом

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве, передает «Газета.Ru».

Неизвестные мужчины схватили мужчину, силой затолкали его в багажник черного Mercedes с номерами АМР и спецсигналом и увезли в неизвестном направлении. Происходящее попало на видео, опубликованное в социальных сетях и Telegram-каналах.

На кадрах видно, как четверо мужчин тащили сопротивлявшегося Щепихина через зал вокзала, не скрывая лиц, и погрузили его в машину. Пострадавший кричал: «Это не полиция!» и звал на помощь, однако никто из присутствующих, включая охрану, не вмешался. Очевидцы сообщили, что нападавшие были вооружены и говорили с кавказским акцентом, действовали уверенно, создавая видимость силовой операции.

Позже Mercedes был задержан на Киевском шоссе, однако похищенного мужчину в салоне не обнаружили, сообщается в Telegram-канале Shot. Местонахождение похищенного остается неизвестным.

Полиция начала проверку сообщений о похищении после появления видео в интернете, сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. О возбуждении уголовного дела не сообщалось. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», похищенным оказался бизнес-консультант и блогер Арег Щепихин. Предполагается, что он мог стать жертвой из-за своих высказываний в соцсетях, содержащих оскорбления в адрес мусульман и кавказских народов.

Мать Щепихина заявила, что он тяжело воспринимал события в Нагорном Карабахе и после конфликта начал публиковать резкие высказывания, сообщается в Telegram-канале Baza.

СМИ сообщают, что поводом для похищения могли стать именно провокационные ролики блогера, активно распространявшиеся в кавказском сегменте интернета. Следствие рассматривает похищение как совершенное группой лиц с применением насилия, с возможным мотивом мести. Официальные комментарии силовых структур по мотивам и организаторам пока отсутствуют.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве.