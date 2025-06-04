Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
В Госдуме пообещали обратиться в СК в связи с похищением блогера в центре Москвы
Депутат Госдумы Евгений Попов сообщил о намерении направить запросы в Следственный комитет и МВД после сообщений о похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве.
Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил о намерении направить депутатские запросы в Следственный комитет и МВД по поводу похищения блогера Арега Щепихина в Москве.
В своем Telegram-канале Попов выразил благодарность сотрудникам полиции, которые, по его словам, пресекли противоправные действия, и подчеркнул, что «подобный произвол недопустим ни в столице, ни в каком-либо другом месте». Он отметил, что «только закон и правопорядок» должны быть основой решения подобных случаев.
При этом министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев уточнил, что блогер Арег Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Дудаев сообщил, что силовики действовали во взаимодействии с профильными ведомствами столицы, а МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что Щепихин, по версии следствия, неоднократно призывал к этническим чисткам, нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал экстремистские взгляды и заявлял о намерении совершить насильственные действия в отношении детей. Проверка в отношении блогера проводится с 3 июня по статьям о публичном оскорблении религиозных чувств и унижении достоинства по национальному и религиозному признакам.
В СМИ появилась информация о якобы похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале.
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