В Госдуме пообещали обратиться в СК в связи с похищением блогера в центре Москвы

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил о намерении направить депутатские запросы в Следственный комитет и МВД по поводу похищения блогера Арега Щепихина в Москве.

В своем Telegram-канале Попов выразил благодарность сотрудникам полиции, которые, по его словам, пресекли противоправные действия, и подчеркнул, что «подобный произвол недопустим ни в столице, ни в каком-либо другом месте». Он отметил, что «только закон и правопорядок» должны быть основой решения подобных случаев.

При этом министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев уточнил, что блогер Арег Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Дудаев сообщил, что силовики действовали во взаимодействии с профильными ведомствами столицы, а МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что Щепихин, по версии следствия, неоднократно призывал к этническим чисткам, нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал экстремистские взгляды и заявлял о намерении совершить насильственные действия в отношении детей. Проверка в отношении блогера проводится с 3 июня по статьям о публичном оскорблении религиозных чувств и унижении достоинства по национальному и религиозному признакам.

В СМИ появилась информация о якобы похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале.

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