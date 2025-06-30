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В Ярославле открыли музей в честь 275-летия Волковского театра
В Ярославле начал работу музей Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова, объединивший исторические экспонаты и мультимедийные технологии.
Открытие нового музейного пространства состоялось 30 июня в Ярославле, сообщается на сайте Министерства культуры России. Музей создан в рамках федеральной программы «Новый музей театра» при поддержке Минкульта и приурочен к 275-летию Волковского театра.
Экспозиция площадью более 300 кв. метров включает свыше 250 редких экспонатов: документы XVIII века, афиши, костюмы, макеты декораций. Особое место занимает раздел, посвященный роли театра во время Великой Отечественной войны.
«В год празднования 80-летия Великой Победы особенно важно, что отдельный раздел новой экспозиции посвящен деятельности театра на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны», – отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры Жанна Алексеева.
Глава Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова сообщила, что для создания экспозиции использованы современные мультимедийные технологии: архивные видеоматериалы, аудиохроники, интервью ведущих артистов. Центральная часть выставки отведена личности Федора Волкова, его вкладу в формирование национального театра и развитию актерской школы.
Экспонаты также рассказывают о сподвижниках Волкова и ключевых фигурах «золотой эпохи» театра, таких как Дмитревский, Сумароков, Щепкин, Ермолова, Станиславский. Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова подчеркнула, что музей станет важной площадкой для популяризации театрального искусства среди молодежи региона.
Музей стал четвертым проектом федеральной программы «Новый музей театра», начавшейся в 2023 году. Аналогичные пространства ранее открылись в Курске, Махачкале и Кинешме. До конца 2025 года ожидается еще три открытия в Сухуме, Донецке и Самаре.