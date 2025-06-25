В Забайкалье взорвались боеприпасы во время пала травы

Tекст: Евгения Караваева

Неразминированные боеприпасы сдетонировали в поле возле бывшей базы хранения в селе Большая Тура Карымского района Забайкалья во время пала травы, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили: «В Карымском районе в населенном пункте Большая Тура на бывшей базе хранения боеприпасов произошло возгорание травы, в результате пожара произошла детонация неразминированных боеприпасов в поле. На месте работает военизированная пожарная команда, применяется инженерная техника по опашке очага пожара».

По информации ведомства, для тушения задействованы 25 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС – 9 человек и 3 единицы техники. К ликвидации пожара также подключили авиацию.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов уточнил, что из-за пожара происходили взрывы небольшого количества старых мелких боеприпасов. Он отметил, что территория неэксплуатируемого оружейного склада была законсервирована и защищена, а пожар локализован. По заверениям военных лесопожарных формирований, дальнейшее распространение огня и поражение других боеприпасов исключено, ситуация полностью контролируется.

Напомним, в апреле 2014 года на этом же складе уже происходил крупный пожар, сопровождавшийся 20 взрывами снарядов. Тогда из опасной зоны были эвакуированы более 2 тыс. человек, а жертвами трагедии стали десять человек, сообщал Минздрав России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Шебекино Белгородской области мужчина пострадал в результате детонации суббоеприпаса.