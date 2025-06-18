Мирный житель пострадал в результате детонации суббоеприпаса в Шебекино

В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией

Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

«Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.

«Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.

Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

«Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.

Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».

По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.