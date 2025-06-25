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    На границе задержана группа переодетых украинских диверсантов
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как помочь расти отечественной экономике

    Сейчас экономика на перепутье. Можно продолжать наращивать бюджетное стимулирование, пока есть возможности. Либо уже сейчас перераспределять ресурсы в пользу технологического рывка.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    4 комментария
    25 июня 2025, 08:33 • Новости дня

    Марочко сообщил о контроле ВСУ над 0,5% территории ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После весенне-летнего наступления российской армии под контролем ВСУ на территории ЛНР остались небольшие участки, составляющие менее 0,5% территории республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Оставшуюся часть Луганской Народной Республики продолжают удерживать украинские войска, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, после активных наступательных действий российской армии весной и летом текущего года под контролем ВСУ осталось менее 0,5% территории ЛНР.

    Марочко заявил: «Самыми большими по площади оккупированными частями остаются районы Новоегоровки и кременские леса».

    Эксперт также уточнил, что частично «серыми зонами» являются два населенных пункта: Новогригоровка (украинское название – Новоегоровка) и Петровское (украинское название – Грековка).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ЛНР освобождена на 99% территории. Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск как высокие. Андрей Марочко сообщил о стратегическом отступлении ВСУ в ЛНР.

    24 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Военкор Котенок сообщил о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске произошла серия взрывов после того, как российские военные нанесли четыре удара ракетами комплекса «Искандер», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России нанесли четыре удара по Днепропетровску с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», передает Lenta.ru.

    Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что по городу были нанесены четыре последовательных удара.

    Котенок добавил, что на данный момент информация о характере пораженных целей российскими войсками не уточняется.

    По данным Telegram-канала «Иди и смотри», ударам подверглись объекты и места размещения вооруженных сил Украины. Украинские Telegram-каналы сообщили, что одной из целей якобы стал оборонный завод «Южмаш». Кроме того, украинские СМИ пишут, что МЧС Украины сообщило о попадании ракеты в район вокзала города.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы, ликвидировав до 100 военнослужащих и уничтожив 14 единиц техники.

    Министерство обороны России сообщило об ударах по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС в Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    24 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России за подвиг в Мариуполе

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно
    @ vk.com/putin_rukremlin

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву из Южной Осетии посмертно, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что военнослужащий удостоен награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

    Радислав Хугаев участвовал в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. Ему было 33 года. В марте 2022 года во время боев за Мариуполь группа Хугаева попала в засаду, двое бойцов получили ранения. Хугаев оказал им первую помощь и дал команду на отход группы.

    Понимая опасность для своих сослуживцев, Хугаев решил отвлечь противника: он достал флаг Осетии, вышел вперед, открыл ответный огонь и вызвал атаку на себя. Благодаря этому подразделение смогло перегруппироваться и удерживать позиции до прибытия подкрепления, после чего нанесло поражение противнику.

    С инициативой о присвоении почётного звания Героя России ранее выступил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с Владимиром Путиным. Гаглоев поблагодарил российского лидера за принятое решение и выразил признательность от имени всей республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее трое выпускников Юнармии получили звания Героев России за участие в спецоперации на Украине. Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    24 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    При освобождении Дылеевки в ДНР ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки

    ВС России ликвидировали националистов и наемников при освобождении Дылеевки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении Дылеевки в ДНР ВС России ликвидировали наемников из Латинской Америки и группу украинских боевиков из нацбата «Карпатская сечь», сообщил командир стрелкового батальона 4-й мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Русич».

    «Были наемники, были ярые радикалы из подразделения «Карпатская сечь». Они не сдавались и были ликвидированы», – сказал «Русич» ТАСС.

    Он пояснил, что наемники и националисты имели хорошую экипировку и вооружение, в первую очередь это было снаряжение стран НАТО.

    В вещах одного из наемников Хосе Фабиана Сармьенто нашли контракт с ВСУ, подписанный в январе 2025 года на три года.

    Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    24 июня 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
    Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие «Южной» группировки в ходе наступательных действий в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    «Южная» группировка освободила населенный пункт Дылеевка. Также группировка поразила живую силу и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и теробороны в районах нескольких населенных пунктов, включая Щербиновку, Серебрянку, Белую Гору и Часов Яр, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, БТР М113 американского производства, четыре автомобиля и станция РЭБ.

    Отмечается, что суммарные потери ВСУ за сутки по всем направлениям превысили 1125 человек.

    В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 235 человек, две бронированные машины, семь артиллерийских орудий, включая гаубицу М777. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 220 человек, три станции РЭБ. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 230 человек и три артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» потери ВСУ достигли 190 человек, в зоне группировки «Днепр» – до 60.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили более 140 объектов, сбиты управляемые авиационные бомбы JDAM, одна ракета «Нептун» и 168 беспилотников.

    Несколькими днями ранее ВС России освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР.

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    24 июня 2025, 19:28 • Новости дня
    Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье

    Tекст: Евгения Караваева

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к землякам с призывом воздержаться от поездок в приграничье из-за продолжающихся атак ВСУ.

    Хинштейн призвал жителей Курской области отложить поездки в приграничные районы до стабилизации обстановки. Он обратился к землякам в своем Telegram-канале.

    «Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!» – отметил он в своем сообщении.

    Глава региона сообщил также об атаке украинского FPV-дрона, в результате которой пострадал 29-летний мужчина. Он получил слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, в ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА нанесли удары по Курской области. Над регионом сбили 14 беспилотников.

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    24 июня 2025, 10:40 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по базе с инструкторами диверсантов в Одесской области

    Подполье сообщило об ударе по базе подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области была поражена база, где иностранные офицеры обучали украинских военных диверсионным действиям на воде, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удары были нанесены по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали военнослужащих ВСУ диверсиям на воде, передает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского подполья уточнил, что атака произошла в районе населенного пункта Южное, где также поражен склад с горюче-смазочными материалами.

    По словам Лебедева, на этой базе иностранные инструкторы обучали диверсантов управлению безэкипажными плавательными средствами.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    ВС России также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    25 июня 2025, 04:57 • Новости дня
    Песков сообщил о беседе Путина и Вучича о поставках сербской техники на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на мероприятиях ко Дню Победы в Москве обсуждал с сербским коллегой Александром Вучичем вопрос участия страны в поставках военной продукции на Украину, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Они (контакты) были во время мероприятий, которые были в рамках 9 мая, Дня Победы. У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, после чего Александр Вучич заявил, что сделки отменят, если у властей Сербии появятся вопросы к документам и конечному пользователю.

    Вучич также заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие контракты на экспорт вооружений.


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    25 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» выявили диверсантов ВСУ под видом пожилых селян

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» задержали за сутки нескольких диверсантов ВСУ в гражданской одежде, которые под видом пожилых селян пытались проникнуть через границу.

    «За прошедшие сутки сразу несколько ВСУшников были задержаны в районе госграницы в гражданской одежде. Под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты», – сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что на Сумском направлении командование ВСУ по-прежнему отправляет солдат в бессмысленные «мясные штурмы».

    «За сутки враг предпринял 11 безуспешных контратак: на направлении Кондратовки, Алексеевки, две в окрестностях Новониколаевки, три в Юнаковке и четыре в районе села Садки. Всего в 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 30 уничтожены, свыше 20 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – доложили российские военнослужащие.

    На Волчанском и Липцовском направлениях за сутки уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ с автомобильной и бронированной техникой, склады материально-технического снабжения и станция РЭБ.

    «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 17 домовладений, а также выбили врага из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные провели зачистку жилых домов и заняли тактические позиции в ключевых районах Волчанска, контролируя береговую линию реки Волчья.

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    25 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    Лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» испытают в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года, рассказал представитель предприятия-разработчика.

    Там сообщили, что лазерная система противодействия БПЛА из проекта «Посох» в июне прошла тестовые испытания на одном из полигонов Херсонской области, при этом на испытаниях в качестве макета были представлены аккумуляторные компактные установки, рассчитанные для работы на дистанции 500-700 метров, передает ТАСС.

    «В ходе статических испытаний мы подтвердили, что изделие хорошо поражает как боевую часть, так и сами FPV-дроны – они сгорают. Моторы, батарейки поражаются, дроны падают», – рассказали разработчики.

    По их словам, до конца лета 2025 года лазерная система должна выйти на этап боевой апробации в зоне СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

    Кроме того, орнитологи отсоветовали использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами, как предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но есть определенные сложности в реализации данной инициативы.


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    24 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 22 украинских БПЛА за три с половиной часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за три с половиной часа успешно уничтожили беспилотники самолетного типа над пятью регионами страны.

    Оперативную информацию распространило Министерство обороны России, передает ТАСС. По данным ведомства, с 16:10 до 19:50 24 июня были уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотника.

    Большая часть дронов – 13 аппаратов – была сбита над территорией Воронежской области. Четыре беспилотника ликвидировали в Белгородской области, три – в Саратовской области.

    Кроме того, по одному дрону сбили в Самарской области и Республике Татарстан. В Минобороны подчеркнули, что все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

    Представитель ведомства заявил: «За три с половиной часа уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотника над пятью регионами России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадали частные дома, автомобили и медицинский пункт. Минобороны России заявило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников.

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    24 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Из украинского плена вернулись 132 жителя Курской области

    Москалькова сообщила о возвращении 132 пленных курян и 32 остающихся в Сумах

    Tекст: Евгения Караваева

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что в Россию удалось вернуть значительную часть жителей Курской области, удерживаемых на Украине, однако несколько десятков еще остаются там.

    Федеральный омбудсмен во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила о возвращении 132 жителей Курской области, которые ранее удерживались на Украине, сообщает РИА «Новости».

    Москалькова отметила, что эти граждане были перемещены на украинскую территорию, и их возвращение стало результатом совместных усилий.

    Уполномоченный подчеркнула, что еще 32 жителя Курской области до сих пор находятся в городе Сумы на Украине. Омбудсмен выразила надежду, что благодаря обращениям в международные органы и к Святому престолу удастся добиться их возвращения.

    По словам Москальковой, она рассчитывает на соблюдение Женевских конвенций и здравого смысла со стороны украинских властей, чтобы все пленные вернулись на Родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Татьяна Москалькова попросила обеспечить удерживаемых жителей Курской области всем необходимым.

    Омбудсмен также сообщила о возвращении числившихся без вести пропавшими военных.

    Напомним, врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что среди разыскиваемых органами внутренних дел жителей приграничных районов Курской области значатся четверо детей.


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    24 июня 2025, 14:28 • Новости дня
    В Белгородской области при ударе дрона погиб мирный житель

    Tекст: Евгения Караваева

    Мужчина погиб, его жена ранена при атаке беспилотника ВСУ на село Байцуры Борисовского района Белгородской области.

    Украинский дрон атаковал автомобиль на территории села Байцуры, мужчина погиб на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков своем Telegram-канале.

    Раненую супругу мужчины доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица. Женщине оказали медицинскую помощь, однако она отказалась от дальнейшей госпитализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 100 снарядами. В Грайворонском округе боевики ранили двух женщин.

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    24 июня 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, должны иметь возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно, заявил президент Владимир Путин.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с главой государства предложила, чтобы участники СВО могли получать второе среднее специальное образование бесплатно, передает ТАСС.

    По ее словам, некоторые бойцы после возвращения не могут вернуться к своей предыдущей специальности из-за травм или других причин.

    «Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно», – ответил Путин.

    Ранее Путин заявил, что участвующие в специальной военной операции военнослужащие являются прямыми наследниками героев Великой Отечественной войны.

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    24 июня 2025, 09:35 • Новости дня
    При атаке украинских БПЛА на Курскую область повреждены частные дома

    Хинштейн: При атаке украинских БПЛА на Курскую область повреждены частные дома

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Курской области в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадали частные дома, автомобили и медицинский пункт, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что вечером в Курске из-за падения обломков сбитых беспилотников было повреждено остекление в двух частных домах.

    Ночью дроны ВСУ атаковали село Кудинцево Льговского района, повреждены стена и крыша местного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа), а также осколками посечены еще один дом и два автомобиля.

    Пострадавших, по предварительной информации, нет. На местах происшествий работают оперативные службы, ущерб будет оценивать специальная комиссия, после чего начнутся восстановительные работы. Хинштейн также предостерег жителей от прикосновения к обломкам, указав на их потенциальную опасность.

    Минобороны России заявило, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников. Над Курской областью сбили 14 беспилотников.

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    25 июня 2025, 06:30 • Новости дня
    Армия России заняла новые рубежи в Волчанске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные провели зачистку жилых домов и заняли тактические позиции в ключевых районах Волчанска, контролируя береговую линию реки Волчья.

    Российские подразделения заняли новые рубежи и зачистили порядка 40 жилых домов в Волчанске Харьковской области за последние сутки, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие также взяли под огневой контроль участок берега реки Волчья в городской черте.

    По словам Марочко, «в ходе активных освободительных действий за несколько последних суток наши военнослужащие продвинулись в Волчанске и его окрестностях. Заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль взят участок прибрежной зоны реки Волчья».

    Эксперт уточнил, что российские силы продвинулись также в лесах у села Тихое и уничтожили два опорных пункта противника в районе Волчанских Хуторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 метров и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов в Харьковской области. Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил укрепление позиций ВС России в Волчанске Харьковской области.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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