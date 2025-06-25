Tекст: Дмитрий Зубарев

Оставшуюся часть Луганской Народной Республики продолжают удерживать украинские войска, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, после активных наступательных действий российской армии весной и летом текущего года под контролем ВСУ осталось менее 0,5% территории ЛНР.

Марочко заявил: «Самыми большими по площади оккупированными частями остаются районы Новоегоровки и кременские леса».

Эксперт также уточнил, что частично «серыми зонами» являются два населенных пункта: Новогригоровка (украинское название – Новоегоровка) и Петровское (украинское название – Грековка).

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ЛНР освобождена на 99% территории. Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск как высокие. Андрей Марочко сообщил о стратегическом отступлении ВСУ в ЛНР.