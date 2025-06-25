Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.3 комментария
Марочко сообщил о контроле ВСУ над 0,5% территории ЛНР
После весенне-летнего наступления российской армии под контролем ВСУ на территории ЛНР остались небольшие участки, составляющие менее 0,5% территории республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Оставшуюся часть Луганской Народной Республики продолжают удерживать украинские войска, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, после активных наступательных действий российской армии весной и летом текущего года под контролем ВСУ осталось менее 0,5% территории ЛНР.
Марочко заявил: «Самыми большими по площади оккупированными частями остаются районы Новоегоровки и кременские леса».
Эксперт также уточнил, что частично «серыми зонами» являются два населенных пункта: Новогригоровка (украинское название – Новоегоровка) и Петровское (украинское название – Грековка).
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ЛНР освобождена на 99% территории. Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск как высокие. Андрей Марочко сообщил о стратегическом отступлении ВСУ в ЛНР.