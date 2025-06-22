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В Иране заявили об ожидаемых ударах США и спланированной эвакуации Фордо
По словам советника председателя парламента Ирана Махди Мохаммади, для Ирана нет ничего удивительного в авиаударах США, страна ожидала нападения на ядерный объект в Фордо и провела необходимую эвакуацию, чтобы американские удары не оказали фатального разрушения.
«Ничего странного не произошло для Ирана. Иран уже несколько ночей ожидает нападения на Фордо. Центр был эвакуирован в течение длительного времени и не получил необратимых повреждений в ходе атаки. Однозначны два момента: во-первых, наука не подлежит бомбардировке, а во-вторых, на этот раз игрок останется в дураках», написал Мохаммади в соцсети Х.
Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.
Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.
СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».