В Иране заявили об ожидаемых ударах США и спланированной эвакуации Фордо

Tекст: Ирма Каплан

«Ничего странного не произошло для Ирана. Иран уже несколько ночей ожидает нападения на Фордо. Центр был эвакуирован в течение длительного времени и не получил необратимых повреждений в ходе атаки. Однозначны два момента: во-первых, наука не подлежит бомбардировке, а во-вторых, на этот раз игрок останется в дураках», написал Мохаммади в соцсети Х.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».