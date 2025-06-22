Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» и потребовал «заключить мир»

Tекст: Ирма Каплан

«Наша цель состояла в уничтожении ядерного потенциала Ирана по обогащению и прекращении ядерной угрозы, исходящей от государства номер один в мире – спонсора террора. Сегодня я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожен», – сказал Трамп, стенограмму его речи приводит Associated Press.

Он отметил, что Иран, «задира Ближнего Востока», теперь обязан заключить мир.

«Если они этого не сделают. Будущие атаки будут гораздо масштабнее и намного проще для нас», – предупредил глава Белого дома.

Трамп выразил благодарность и поздравил Биби Нетаньяху, с которым он работал «как команда, как, возможно, ни одна команда никогда не работала раньше».

«Мы прошли долгий путь, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю. Я хочу поблагодарить израильских военных за прекрасную работу, которую они проделали. И самое главное, я хочу поздравить великих американских патриотов, которые сегодня вечером управляли этими великолепными машинами, и всех военных США с операцией, подобной которой мир не видел уже много-много десятилетий», – добавил американский президент.

Трамп заметил, что продолжаться сложившаяся ситуация не может: либо наступит мир, либо «для Ирана наступит трагедия, гораздо большая, чем мы видели за последние восемь дней». По его словам, осталось много целей, но та, которую США поразили в Иране, была самой сложной из всех.