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Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» и потребовал «заключить мир»
Некоторое время назад американские военные нанесли массированные точные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима. Фордо, Натанз и Исфахан. Все слышали эти названия в течение многих лет, пока они строили это ужасно разрушительное предприятие.
«Наша цель состояла в уничтожении ядерного потенциала Ирана по обогащению и прекращении ядерной угрозы, исходящей от государства номер один в мире – спонсора террора. Сегодня я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожен», – сказал Трамп, стенограмму его речи приводит Associated Press.
Он отметил, что Иран, «задира Ближнего Востока», теперь обязан заключить мир.
«Если они этого не сделают. Будущие атаки будут гораздо масштабнее и намного проще для нас», – предупредил глава Белого дома.
Трамп выразил благодарность и поздравил Биби Нетаньяху, с которым он работал «как команда, как, возможно, ни одна команда никогда не работала раньше».
«Мы прошли долгий путь, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю. Я хочу поблагодарить израильских военных за прекрасную работу, которую они проделали. И самое главное, я хочу поздравить великих американских патриотов, которые сегодня вечером управляли этими великолепными машинами, и всех военных США с операцией, подобной которой мир не видел уже много-много десятилетий», – добавил американский президент.
Трамп заметил, что продолжаться сложившаяся ситуация не может: либо наступит мир, либо «для Ирана наступит трагедия, гораздо большая, чем мы видели за последние восемь дней». По его словам, осталось много целей, но та, которую США поразили в Иране, была самой сложной из всех.
«Если мир не наступит быстро, мы займемся другими целями с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты. В мире нет военных, которые могли бы сделать то, что мы сделали сегодня вечером», – заявил Трамп, завершив обращение благодарностью Богу и просьбами благословить Израиль и США.
Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.
Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.
СМИ после авиаударов США сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».