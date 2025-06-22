NYT: НАСА сообщило о мощном выбросе тепла у иранского Фордо

Tекст: Ирма Каплан

«Информационная система НАСА обнаружила значительный выброс тепла вблизи объекта по обогащению урана в Фордо, причем одно из них было зафиксировано примерно за 30 минут до того, как президент США Дональд Трамп объявил о нанесении авиаударов», – пишет New York Times (NYT).

В НАСА пояснили, что так обнаруживаются районы, которые подвергаются бомбардировкам или выделяют значительное количество тепла, например, в результате длительных пожаров.

Кроме того так могут быть зафиксированы лесные пожары и промышленная активность, однако за последний месяц в окрестностях Фордо не было обнаружено никаких подобный происшествий, отметили в заметке.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».