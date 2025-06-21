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Переговоры США и Ирана в Турции сорвались из-за недоступности Хаменеи
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотели организовать встречу представителей США и Ирана в Стамбуле, но провести переговоры не удалось из-за отсутствия связи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщает портал Axios.
По данным источников Axios., Эрдоган предложил Трампу рассмотреть Стамбул как площадку для обсуждения ситуации вокруг конфликта между Ираном и Израилем. Трамп якобы согласился и сообщил, что готов направить вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа, а также не исключил возможность своей личной поездки для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан передали предложение Пезешкиану и главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. Те обратились к Хаменеи за одобрением, но не смогли с ним связаться. Через несколько часов иранская сторона уведомила Турцию, что получить согласие верховного лидера не удалось, после чего турецкие власти сообщили США об отмене встречи.
Собеседники портала добавили, что если бы встреча состоялась, на нее скорее всего поехали бы Вэнс и Уиткофф, а не сам Трамп.
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