Переговоры США и Ирана в Турции сорвались из-за недоступности Хаменеи

Tекст: Вера Басилая

По данным источников Axios., Эрдоган предложил Трампу рассмотреть Стамбул как площадку для обсуждения ситуации вокруг конфликта между Ираном и Израилем. Трамп якобы согласился и сообщил, что готов направить вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа, а также не исключил возможность своей личной поездки для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости».

В публикации говорится, что Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан передали предложение Пезешкиану и главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. Те обратились к Хаменеи за одобрением, но не смогли с ним связаться. Через несколько часов иранская сторона уведомила Турцию, что получить согласие верховного лидера не удалось, после чего турецкие власти сообщили США об отмене встречи.

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Собеседники портала добавили, что если бы встреча состоялась, на нее скорее всего поехали бы Вэнс и Уиткофф, а не сам Трамп.

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