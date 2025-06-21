NYT: Хаменеи поддерживает связь с командирами через доверенного помощника

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, Хаменеи стал передавать распоряжения военным командирам исключительно через доверенного помощника и прекратил пользоваться электронными средствами связи, чтобы затруднить возможное обнаружение, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что Хаменеи опасается покушения, поэтому кардинально изменил порядок взаимодействия с офицерами и командованием. По утверждению источников, он также определил потенциальных преемников для руководителей вооруженных сил на случай их гибели.

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Кроме того, по данным NYT, Хаменеи выбрал трех религиозных деятелей, которые могут занять пост верховного лидера Ирана в случае его смерти.

Ранее СМИ сообщали, что Тегеран может начать разработку ядерного оружия в случае атаки на завод по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

CBS сообщил о тайных переговорах дипломатов о будущем главе Ирана.