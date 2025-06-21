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Пезешкиан отказался поддержать «обнуление» ядерной программы Ирана
Пезешкиан заявил Макрону, что Тегеран против обнуления ядерной программы
В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэль Макрон президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность к диалогу, однако подчеркнул неприемлемость полного отказа от ядерной программы.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о позиции Тегерана в разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».
По его словам, иранская сторона готова к сотрудничеству и диалогу для укрепления доверия и подтверждения исключительно мирного характера своей ядерной деятельности, однако не собирается идти на «обнуление» программы ни при каких обстоятельствах.
Пезешкиан отметил, что в случае продолжения враждебных действий со стороны Израиля Иран даст более решительный ответ. Он также указал, что власти страны, опираясь на фетву аятоллы Хаменеи, неоднократно заявляли о том, что Иран не планировал и не планирует производить ядерное оружие, и не намерен отказываться от законных прав на мирную ядерную деятельность.
Иранский лидер подчеркнул, что страна приветствует любые переговоры, которые способствуют укреплению доверия.
Ранее Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бессмысленными.