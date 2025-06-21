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Глава МИД Ирана сообщил ОИС о переговорах с Западом
Глава МИД Ирана Аракчи проинформировал ОИС о беседах с США по Израилю
На заседании в Стамбуле министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал о деталях переговоров с США и европейскими странами относительно ситуации вокруг Израиля.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на закрытом заседании Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества в Стамбуле проинформировал участников о ходе переговоров с США и западными странами по конфликту с Израилем, передает РИА «Новости».
Как отметил дипломатический источник, министр подробно рассказал о текущих событиях, связанных с противостоянием Израиля и Ирана, и описал диалог с западными партнерами.
Собеседник агентства сообщил, что встреча длилась примерно 90 минут и прошла в закрытом формате. По его словам, представители стран-членов ОИС в своих выступлениях осудили действия Израиля и подчеркнули значимость сплоченности исламских государств* в противостоянии еврейскому государству.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан отказался поддержать «обнуление» ядерной программы Ирана в разговоре с Эммануэлем Макроном.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ