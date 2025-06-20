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Суд изъял у пермского министра дом и квартиру в Сочи
Ленинский райсуд Перми изъял в доход государства купленные краевым министром по контрактной системе Алексеем Зарубиным дом и квартиру, сообщили в прокуратуре региона.
Сделки совершались на неподтвержденные доходы и оформлены на третье лицо. Общая стоимость объектов составила около 23 млн рублей, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Чиновник приобрел дом в Пермском районе и квартиру в Сочи, не подтвердив легальность источников средств. Суд признал исковые требования надзорного органа обоснованными и обязал передать недвижимость государству.
В деле фигурировали Алексей Зарубин, Любовь и Татьяна Зарубины, а также Василий Поляков. Надзорное ведомство заявило, что будет контролировать исполнение решения суда. Местные СМИ ранее сообщали, что Зарубин находился в командировке в Луганске.
Ранее Новосибирский облсуд обратил в доход государства имущество бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Владимира Вялкова на сумму 150 млн рублей.