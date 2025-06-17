У новосибирского экс-борца с коррупцией изъяли 150 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Имущество изъято у самого Вялкова, его родственников и доверенных лиц, общая стоимость изъятых активов составила более 150 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Вялков приобрел дорогостоящую недвижимость, включая элитные дома, квартиры, земельные участки и автомобили премиум-класса, за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена. Большая часть имущества была оформлена на близких родственников и бывшую супругу.

«По версии правоохранителей, Вялков оказывал покровительство коммерческой организации за фиктивное трудоустройство туда своей гражданской жены», – говорится в сообщении.

Вялков обвиняется в получении взятки в крупном размере и мошенничестве. Также он обвиняется в получении особо крупной взятки от коммерсантов за покровительство при изготовлении контрафактного алкоголя. В 2023 году Вялков был уволен из правоохранительных органов и в настоящее время находится в СИЗО.

В мае бывший начальник отдела противодействия коррупции управления МВД по Новосибирской области Андрей Хомин лишился имущества на сумму более 69 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре.