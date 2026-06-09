Эксперты: Армяне выразили недоверие Пашиняну на выборах

Tекст: Олег Исайченко

«Прошедшие в Армении выборы наглядно показали: Никол Пашинян утратил доверие значительной части общества, – считает политолог Павел Данилин, директор центра политического анализа. – Если в прошлый раз его партия заручилась конституционным большинством в парламенте, то сейчас он таким похвастаться не может».

«То есть полностью подчинить себе законодательную власть у него не вышло, – продолжает Данилин. – Не помогли даже многочисленные махинации и попытки жульничества».

При этом поддержку Пашиняну оказывала целая плеяда западных политиков. В преддверии выборов в Ереване прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) с участием президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и его польского коллеги Дональда Туска. По словам экспертов, мероприятие было призвано «зажечь» прозападный электорат. Позже в Армению приехал госсекретарь США Марко Рубио – по итогам его визита Вашингтон и Ереван заявили о повышении статуса двусторонних отношений.

Имела место и практическая помощь. Как рассказал Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, Макрон и его команда были основными кураторами информационного давления в пользу армянских властей.

«Все ведущие каналы страны, за исключением, пожалуй, одного, работали на правительство. Это чудовищное неравенство! А Франция помогала Пашиняну чистить социальные сети: удалять посты, блокировать неугодные аккаунты. Всего уничтожено около тысячи аккаунтов. Это позволяет говорить об утрате информационного суверенитета Армении», – подчеркнул Матвейчев.

Поведение самого правительства накануне кампании тоже не способствовало вере в честность выборов. «Они были изначально несправедливы из-за препятствий, которые власть чинила оппозиции, – пояснил Арег Агасарян, руководитель центра международного взаимодействия и сотрудничества. – Шли непрерывные аресты: Самвела Карапетяна и его соратников, мэра Гюмри Вардана Гукасяна, архиепископов Армянской Апостольской церкви».

По словам Агасаряна, оппозиционным партиям буквально мешали вести нормальную работу. «В региональных штабах проводились практически каждодневные обыски. Студентов-агитаторов откровенно запугивали, угрожая отчислением. Как итог – всего было задержано около 700 человек», – акцентировал он.

«При этом победа Пашиняна стала возможной благодаря отсутствию консолидации в рядах оппозиции. В кампании участвовали 18 партий, но большинство из них преследовали узкие интересы: перейти двухпроцентный барьер для получения государственного финансирования», – добавил Агасарян.

Правительство Пашиняна, в свою очередь, позволило себе дискриминировать граждан по месту жительства, отметил Гарник Туманян, заместитель руководителя проектов Департамента общественно-информационных проектов ЭИСИ.

«По отношению к армянской диаспоре были организованы настоящие репрессии», – полагает эксперт. Он напомнил, что усилия спецслужб и правоохранителей фактически сделали невозможным голосование для обладателей двойного гражданства. «Действующее руководство видит в представителях диаспоры идеологических противников, хотя армяне, живущие за пределами родины, традиционно играли большую роль в политической жизни республики», – уточнил Туманян.

Поэтому назвать прошедшие выборы честными нельзя, соглашается Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. «Армения уже изменилась: нет больше той монополии власти, которой ранее располагал Пашинян. И это огромное достижение: несмотря на все давление со стороны правительства, гражданам республики удалось переломить ситуацию», – заключил Мартынов.