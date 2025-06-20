Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?3 комментария
NYT: Возможное убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы
The New York Times: Убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы
Американские разведывательные службы по-прежнему считают, что Иран не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, однако, по их оценке, Тегеран может начать разработку оружия в случае атаки на завод по обогащению урана Фордо, или если Израиль убьет верховного лидера Ирана, пишет The New York Times.
Иран по-прежнему не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, сообщили представители американской разведки, передает The New York Times.
По их словам, иранские лидеры, вероятно, примут решение о создании ядерного оружия, если США нанесут удар по основному иранскому объекту по обогащению урана или если Израиль убьет верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Чиновники подчеркнули, что эта оценка не изменилась с марта, когда разведывательные службы в последний раз рассматривали намерения Ирана, несмотря на атаки Израиля на иранские ядерные объекты.
Вопрос о том, завершил ли Иран работу над бомбой, остается спорным для американских и израильских сторонников жесткой политики против Тегерана.
Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.
В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.