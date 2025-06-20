NYT: Возможное убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы

The New York Times: Убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы

Tекст: Александра Юдина

Иран по-прежнему не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, сообщили представители американской разведки, передает The New York Times.

По их словам, иранские лидеры, вероятно, примут решение о создании ядерного оружия, если США нанесут удар по основному иранскому объекту по обогащению урана или если Израиль убьет верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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Чиновники подчеркнули, что эта оценка не изменилась с марта, когда разведывательные службы в последний раз рассматривали намерения Ирана, несмотря на атаки Израиля на иранские ядерные объекты.

Вопрос о том, завершил ли Иран работу над бомбой, остается спорным для американских и израильских сторонников жесткой политики против Тегерана.

Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.