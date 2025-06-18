Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.4 комментария
Выпускник из Москвы набрал 400 баллов по ЕГЭ
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что выпускник из Москвы смог набрать 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам.
Музаев уточнил, что этот ученик получил по 100 баллов по математике, русскому языку, физике и информатике, передает ТАСС.
По словам Музаева, отличившийся выпускник не является гуманитарием, а по всем четырем предметам продемонстрировал высший результат. Музаев отметил, что именно таких инженеров сейчас ждут в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, поступающие с самыми высокими баллами ЕГЭ чаще всего выбирают медицинские специальности, где лечебное дело особенно востребовано среди абитуриентов.