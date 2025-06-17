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Трамп: Ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес спас город от сожжения
Президент США Дональд Трамп считает, что приказ о вводе Национальной гвардии предотвратил разрушительные последствия беспорядков в Лос-Анджелесе.
Трамп заявил: «Если бы я не ввел Национальную гвардию в Лос-Анджелес, это место было бы уже сожжено дотла. Я оказал некомпетентному губернатору Гэвину Ньюсому, который ничего не понимает, услугу всей его жизни. Он один из худших губернаторов в истории», передает ТАСС.
По мнению Трампа, вмешательство федеральных сил стало решающим фактором в предотвращении распространения беспорядков и гибели города. Он подчеркнул, что именно благодаря его решению Лос-Анджелес удалось сохранить.
Накануне в центре Лос-Анджелеса на акцию против политики президента США собрались 30 тыс. человек, что стало крупнейшим протестом за последнее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса группы протестующих организовали марш и нарушили комендантский час. В Лос-Анджелесе продолжаются массовые беспорядки, грабежи и погромы. В регион введены войска Национальной гвардии и установлен комендантский час. Происходящее привело к крупному внутриполитическому кризису в США.