Трамп: Ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес спас город от сожжения

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп заявил: «Если бы я не ввел Национальную гвардию в Лос-Анджелес, это место было бы уже сожжено дотла. Я оказал некомпетентному губернатору Гэвину Ньюсому, который ничего не понимает, услугу всей его жизни. Он один из худших губернаторов в истории», передает ТАСС.

По мнению Трампа, вмешательство федеральных сил стало решающим фактором в предотвращении распространения беспорядков и гибели города. Он подчеркнул, что именно благодаря его решению Лос-Анджелес удалось сохранить.

Накануне в центре Лос-Анджелеса на акцию против политики президента США собрались 30 тыс. человек, что стало крупнейшим протестом за последнее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса группы протестующих организовали марш и нарушили комендантский час. В Лос-Анджелесе продолжаются массовые беспорядки, грабежи и погромы. В регион введены войска Национальной гвардии и установлен комендантский час. Происходящее привело к крупному внутриполитическому кризису в США.