В Тебризе на северо-западе Ирана прогремели два взрыва

В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО

Tекст: Денис Тельманов

В Иране найдены израильские ракетные комплексы Spike, передает РИА «Новости». По информации издания Nour News, эти комплексы были модернизированы для борьбы с иранскими средствами противовоздушной обороны. В сообщении отмечается, что комплексы получили усовершенствованную автоматику и могли управляться через интернет, что позволяло использовать их дистанционно против систем ПВО.

Детали о количестве обнаруженных комплексов и месте их размещения пока не раскрываются.

Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана и значительное количество иранских политиков и военных. Агентство Mehr опубликовало первые фотографии сбитого иранскими средствами ПВО истребителя F-35 ВВС Израиля.