В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на прием воздушных судов

Tекст: Ольга Иванова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Бугульмы сняты. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил в Telegram-канале, что соответствующее решение принято в 13.30 по московскому времени.

Кореняко отметил: «В аэропорту Бугульма в 13.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания рейсов по всей маршрутной сети.

Воздушное сообщение в Мурманске и Апатитах восстановили после отмены временных ограничений, введенных в целях безопасности.

С 9 мая Turkish Airlines восстанавливает авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривает введение дополнительных рейсов.