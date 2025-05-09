Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на прием воздушных судов
Аэропорт Бугульмы вернулся к штатной работе после отмены ограничений на взлет и посадку, действовавших с утра для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Бугульмы сняты. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил в Telegram-канале, что соответствующее решение принято в 13.30 по московскому времени.
Кореняко отметил: «В аэропорту Бугульма в 13.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания рейсов по всей маршрутной сети.
Воздушное сообщение в Мурманске и Апатитах восстановили после отмены временных ограничений, введенных в целях безопасности.
С 9 мая Turkish Airlines восстанавливает авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривает введение дополнительных рейсов.