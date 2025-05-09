  • Новость часаМинобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как медики и фармацевты приближали Победу
    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой (видео)
    Политолог: Россия продолжает дело великих победителей нацизма
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 13:57 • Новости дня

    В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на прием воздушных судов

    Tекст: Ольга Иванова

    Аэропорт Бугульмы вернулся к штатной работе после отмены ограничений на взлет и посадку, действовавших с утра для обеспечения безопасности полетов.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Бугульмы сняты. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил в Telegram-канале, что соответствующее решение принято в 13.30 по московскому времени.

    Кореняко отметил: «В аэропорту Бугульма в 13.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания рейсов по всей маршрутной сети.

    Воздушное сообщение в Мурманске и Апатитах восстановили после отмены временных ограничений, введенных в целях безопасности.

    С 9 мая Turkish Airlines восстанавливает авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривает введение дополнительных рейсов.

    8 мая 2025, 20:27 • Новости дня
    Назван новый папа римский

    Папой римским стал американский кардинал Роберт Прево

    Назван новый папа римский
    @ Alessandra Tarantin/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского, сообщили в Ватикане.

    Прево является префектом дикастерии по делам епископов и кардиналом-протодьяконом, а также одним из наиболее влиятельных епископов США, передает РИА «Новости».

    В Ватикане сообщили, что Прево выбрал имя Лев XIV.

    Он стал первым в истории понтификом из США. Имя нового главы католической церкви огласил кардинал-протодиакон Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра Мамберти произнес латинскую формулу Habemus papam, что означает «У нас есть Папа».

    Напомним, в четверг в Ватикане избрали нового папу римского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

    Коментарии (12)
    8 мая 2025, 18:00 • Новости дня
    Лихачев: Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    Лихачев: Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что Росатом намерен вернуть Соединенным Штатам ядерное топливо, находящееся на Запорожской АЭС.

    Он в интервью телеканалу «Россия-24» уточнил, что четыре из шести энергоблоков на станции используют топливо американской сборки и добавил: «Собственно, оно нам не нужно, но возникают организационные моменты и юридические. Здесь очевидно потребуются определенные консультации. Время для них не настало, нужно политическое решение. Мы готовы его вернуть», передает «Интерфакс».

    Лихачев также подчеркнул, что Росатом обычно возвращает отработавшее топливо в ядерный оборот и перерабатывает его, однако с американским топливом пока неясно, как поступить с технологической точки зрения.

    Ранее Лихачев заявил, что Россия готова к обсуждению форматов взаимодействия с США относительно Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вопросы могут затрагивать судьбу американского ядерного топлива на станции.

    Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключили совместное управление станцией с другим государством.

    Коментарии (14)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Каллас назвала сроки принятия 17-го пакета санкций против России

    Каллас анонсировала принятие 17-й пакета санкций против России к 20 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    По ее словам, утверждение пакета ожидается на следующей встрече глав МИД Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе. Каллас отказалась раскрывать детали обсуждаемых ограничений, отметив, что «он еще не согласован», передает ТАСС.

    Также Каллас подчеркнула, что Евросоюз не собирается отменять антироссийские санкции сразу после завершения конфликта на Украине. Она добавила, что санкции будут сняты только после того, как Россия компенсирует Украине весь ущерб.

    Накануне Bloomberg сообщало, что в рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

    Ранее Евросоюз включил в новый пакет санкций 20 компаний из различных стран, обвинив их в «содействии обходу ограничений для России». Европейские страны заявили о желании скоординировать с США введение 17-го пакета санкций против России.

    Коментарии (24)
    8 мая 2025, 15:53 • Новости дня
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, это превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.

    Как сообщает сайт Кремля, в соотбещии отмечено, что новая программа под названием «Золотой (Железный) купол для Америки» предполагает создание неограниченной и глобальной многосферной системы ПРО. В документе указывается, что цель этой системы – защита от всех видов ракетных угроз, включая ракеты, которыми обладают равные по силе соперники.

    В заявлении двух стран подчеркивается, что программа носит «глубоко дестабилизирующий характер». Ее реализация означает окончательный отказ от признания связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. Такой шаг, согласно позиции сторон, подрывает основу глобальной стратегической стабильности.

    Отмечается, что проект дает новый импульс развитию средств для поражения ракет и соответствующей инфраструктуры до их запуска. Программа предусматривает значительное наращивание способности к ведению боевых действий в космическом пространстве, включая разработку и размещение систем перехвата на орбите.

    «Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства», – говорится в заявлении.

    Москва и Пекин заявляют о необходимости скорейших переговоров по предотвращению размещения оружия в космосе и подчеркивают важность юридически обязывающего международного инструмента в этой сфере. В документе подтверждена поддержка инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе и укреплении режима мирного использования космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты от ракет большой дальности. Белый дом разрешил не экономить средства на этот проект.

    Командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман заявил, что его ведомство будет курировать разработку новой системы ПРО.

    Коментарии (21)
    8 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Инструктор центра «ВОИН» погиб в Запорожской области при обстреле ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Инструктор Центра «ВОИН» Владислав Рахманов погиб при оказании первой помощи раненым сослуживцам во время артобстрела позиций ВС РФ в Запорожской области.

    В Telegram-канале «Центр ВОИН» сообщили, что инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» погиб при исполнении воинского долга во время артиллерийского обстрела со стороны украинских войск. Он оказывал первую помощь раненым сослуживцам, когда был смертельно ранен.

    «Для нашего Центра, для наших бойцов и курсантов он навсегда останется в памяти, а его беспримерное мужество – вечным уроком служения интересам России. Его самоотверженный поступок – ценный пример человеческой доброты, мужества и бесконечной преданности – навсегда останется в памяти и наших сердцах», – обратился участник СВО, Герой России, Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян.

    Владислав Рахманов родился в 1997 году в Свердловской области, окончил Екатеринбургский колледж физической культуры, служил в 24-й отдельной бригаде специального назначения, а затем работал в охране ФСИН и спецподразделениях МВД. В качестве инструктора он обучал молодежь, передавая им свои знания и вдохновляя их на честную и доблестную службу.

    «В качестве инструктора он передавал свои знания и опыт молодому поколению, вдохновляя рябят быть сильными, честными и добрыми. А его бескорыстный поступок напоминает нам о могуществе человеческого духа, о том, насколько важно хранить в сердце любовь, ответственность и мужество. Вечная ему память. Пусть его имя навсегда останется символом самоотверженности и доблести. Победа будет за нами», – подчеркнул Гаспарян.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга президента США Мелания Трамп крайне редко появляется в Белом доме после инаугурации мужа и избегает участия в официальных мероприятиях, сообщила газета The New York Times. Президенту США в результате приходится выполнять обязанности, возложенные на первую леди: например, встречать экскурсионные группы.

    Супруга президента США Дональда Трампа Мелания провела в Белом доме менее двух недель после инаугурации мужа, передает The New York Times.

    По данным издания, с момента вступления Трампа в должность прошло 108 дней, однако Мелания предпочла не переезжать в резиденцию главы государства.

    Газета отмечает, что многие обязанности, которые традиционно выполняет первая леди, взял на себя сам президент.

    «Это не она тщательно выбирает светильники для резиденции Белого дома, переделывает дизайн Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле или устраивает приемы в рамках Месяца женской истории. Этим занимается он», – пишет издание.

    По данным источников The New York Times, опасения за безопасность семьи, обострившиеся после покушений на Трампа, стали одной из причин нежелания Мелании жить в Белом доме. Издание подчеркивает: когда президент впервые вступил в должность в 2017 году, его супруга боялась даже выходить из машины во время инаугурационного парада.

    Особенно сложной для пары оказалась ситуация, связанная с судебным разбирательством по делу о выплатах порнозвезде. На этом фоне Мелания держалась в стороне от предвыборной кампании Трампа.

    Ранее СМИ сообщали, что Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде, где у нее есть круг друзей, и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон Трамп учится в университете.

    Коментарии (13)
    8 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Ватикане избрали нового папу римского

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ватикане завершился конклав, и 267-й папа римский будет объявлен после появления на балконе собора Святого Петра и благословения «Урби эт орби».

    О завершении конклава и избрании нового папы римской католической церкви сообщили в Ватикане. Традиционным сигналом стало появление белого дыма из трубы на крыше Сикстинской капеллы, где проходило голосование кардиналов, передает ТАСС.

    В голосовании участвовали 133 кардинала в возрасте до 80 лет. Для победы кандидату требовалось набрать две трети голосов, то есть не менее 89. Имя нового 267-го папы римского пока не объявлено. Выбранный глава церкви вскоре появится на балконе собора Святого Петра, чтобы сделать первое публичное обращение и объявить свое папское имя, а также дать традиционное благословение «Урби эт орби».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

    В Ватикане прошла процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», принадлежавших папе римскому Франциску.

    Коментарии (12)
    8 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу, сообщило Reuters.

    Переговоры между Россией и США по вопросам помощи в восстановлении поставок российского газа в Евросоюз состоялись, передает РБК со ссылкой на Reuters и восемь осведомленных источников.

    В числе обсуждавшихся вариантов якобы фигурировали приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в компании «Газпром». Также прорабатывалась схема, при которой американские компании выступают покупателями российского газа для дальнейших поставок в Европу, в том числе в Германию.

    Собеседники агентства пояснили, что возвращение России в статус поставщика газа для ЕС может способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а подключение США – преодолеть позицию ряда европейских государств. Для Вашингтона участие в таком проекте предоставило бы возможность наблюдать и, возможно, контролировать объемы поставок газа из России в Европу.

    По данным Reuters, переговоры вели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В РФПИ заявили, что подобных обсуждений сейчас не ведется, а в команде Уиткоффа отказались от комментариев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне подчеркнула: «Это стало бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев допустил восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что Россия ожидает результатов расследования взрывов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны организаторы диверсии на российских газопроводах даже без официального расследования.

    Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

    Коментарии (26)
    8 мая 2025, 15:34 • Новости дня
    «Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России

    «Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России весом 468,3 карата

    «Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
    @ alrosa.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета, масса которого составила 468,3 карата, а размеры достигли 56 на 54 на 22 миллиметра, сообщила компания «Алроса».

    Отмечается, что кристалл янтарного оттенка весит 468,3 карата и имеет размеры 56 на 54 на 22 миллиметра. По словам пресс-службы, находка была сделана на территории Якутии, передает ТАСС.

    Генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев пояснил, что алмазу дали имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Такое решение приняли, потому что кристалл был найден в юбилейном году.

    3 мая глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что ювелирная компания «Алроса» собирается выставить на торги редкий бриллиант «Новое солнце» ярко-желтого цвета весом более 100 карат.

    Ранее компания «Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России весом более 100 карат.

    Коментарии (6)
    9 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Восьмидесятую годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, в том числе из Британии, Германии, Китая и Японии.

    Телеканалы и СМИ по всему миру вели прямую трансляцию парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости». Праздничное мероприятие в честь 80-летия Победы освещали Sun, Times, Telegraph, Welt, RTVE, TF1, BFMTV и другие издания, предоставляя видеоматериалы и экспертные комментарии.

    На своих YouTube-каналах трансляцию обеспечили индийские Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, Times Now и CNBC TV 18. Вещание парада вели BBC, South China Morning Post, «Аль-Арабия», «Аль-Джазира», Asharq News, Mehr, «Аль-Маядин» и арабская версия Sky News.

    Ilta-Sanomat и Spiegel публиковали текстовые репортажи на своих сайтах, а Independent и Sky News вели эфиры в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Французская Figaro, финская Helsingin Sanomat, испанская El Pais и британская Express транслировали парад в текстовом и видеоформате.

    Японские Nippon TV, ANN News, TBS и NHK показывали парад на YouTube, а турецкий AHaber включал фрагменты парада в прямом эфире из Москвы. В Douyin (китайское приложение TikTok) новостные каналы «Гуаньча» и Kankan Xinwen собрали 1,93 млн и 305 тысяч зрителей соответственно.

    Парад Победы стартовал в 10.00 и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который начнется 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, парк Победы и Поклонная гора.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

    Коментарии (10)
    8 мая 2025, 19:29 • Новости дня
    Агроном рассказала, как оживить «замершую рассаду»

    Агроном Ганичкина рассказала, как вернуть к росту «замершую рассаду»

    Агроном рассказала, как оживить «замершую рассаду»
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Рост рассады мог остановиться из-за сквозняков, недостатка света, неправильного полива, тесного горшка или бедной почвы, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина. Она объяснила, как вернуть к жизни рассаду, если та «замерла».

    «Замереть» рассада может сразу по нескольким причинам, рассказывает специалист. Во-первых, из-за резких перепадов температуры – например, если она стояла на продуваемом подоконнике или если рядом часто открывали окно, чтобы проветрить помещение. Остановить рост рассады может и недостаток света. «В квартирах и домах света едва ли хватает комнатным растениям. Рассада – молодое растение, и как любому детскому организму ей нужно больше полезных веществ, в том числе содержащегося в свете», – пояснила Ганичкина .

    «На остановку роста влияет и неправильный полив. Корни могли загнить от избытка влаги или засохнуть от ее недостатка. Еще очень часто люди сажают рассаду по маленьким горшкам. В них, естественно, растению расти особо некуда. Возможно, что корневая система развилась очень сильно и занимает все свободное место. Она «задыхается», ей не хватает воды и питательных веществ, а внешне мы видим только стебелечек с четырьмя листиками», – рассказывает агроном.

    Иногда причиной «замирания» рассады становится слишком плотная или бедная почва, не обеспечивающая растения питательными веществами, добавляет она. Отсутствие подкормок или неподходящий грунт замедляют развитие растения. В этом случае, если рассада совсем крошечная, то ее можно подкормить столовой ложкой мочевины на 10 литров воды или тремя столовыми ложками комплексного удобрения для овощных культур.

    «Однако нужно понимать, что после таких действий растения тут же «вытянутся» и, скорее всего, их будет достаточно тяжело перевозить на дачу», – предупреждает Ганичкина. Поэтому, если срок высадки рассады в теплицы близок, агроном не рекомендует применять какие-либо подкормки.

    Вместо этого она советует изменить условия содержания рассады. «Надо обеспечить ей тепло – температура должна быть выше 18 градусов, огородить от сквозняков, дать доступ к рассеянному свету и умеренно поливать. Перед посадкой в землю рассаду стоит немного «подсушить»: не поливать несколько дней. Так ее будет легко вынуть из форм и пересадить в грунт. Также во время посадки рекомендуется растормошить корешки и немножко «подергать» их. Это поможет растению лучше прижиться и стать плодовитым», – заключила Ганичкина.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, какую зелень можно посадить весной на дачном участке, а также отметила, когда лучше всего сажать растения в открытый грунт.

    Коментарии (2)
    8 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции
    Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции
    @ NASA/Goddard Space Flight Center/Arizona State University

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская госкорпорация Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились совместно работать над созданием лунной электростанции для будущей Международной научной лунной станции.

    Как сообщает сайт Кремля, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на создание лунной электростанции для Международной научной лунной станции. Подписание состоялось по итогам встречи президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

    В перечне подписанных документов меморандум значится тринадцатым по счету. Ожидается, что проект позволит развить российско-китайское партнерство в лунной космической программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.

    Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

    Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 18:06 • Новости дня
    Терешковой присвоено звание генерал-лейтенанта
    Терешковой присвоено звание генерал-лейтенанта
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта первой в мире женщине-космонавту, депутату Государственной думы Валентине Терешковой, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта первой в мире женщине-космонавту, депутату Государственной думы Валентине Терешковой, сообщается в Telegram-канале Евраева.

    Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил Терешкову с этим событием и назвал ее гордостью региона, страны и мировой космонавтики.

    Евраев выразил благодарность Терешковой за активную помощь в реализации программ развития и крупных инфраструктурных проектов в Ярославской области. По его словам, у области и Терешковой есть еще много совместных планов.

    Валентина Терешкова родилась в 1937 году в Ярославской области, стала первой женщиной-космонавтом, совершившей полет в космос на корабле «Восток-5» в июне 1963 года. Она остается единственной женщиной, выполнившей одиночный космический полет.

    Коментарии (19)
    8 мая 2025, 17:14 • Новости дня
    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского о смещении главы КС Тупицкого

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
    @ ccu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Высшая судебная инстанция Украины отменила решение Владимира Зеленского о снятии с должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, признав указ противоправным.

    Издание «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов Тупицкого пишет, что Верховный суд Украины признал незаконным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении его с поста главы Конституционного суда, передает РИА «Новости».

    Суд отметил, что «президент» не обладает полномочиями для отстранения судей Конституционного суда Украины.

    Большая палата Верховного суда еще в 2023 году дважды принимала аналогичные решения относительно указов Зеленского по назначению судей.

    В 2020 году Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина, изданные экс-президентом Виктором Януковичем в 2013 году. В документе отмечалось, что судьи, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу независимости и национальной безопасности Украины.

    Ранее США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

    В 2020 году Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей.

    Александр Тупицкий заявлял, что данный законопроект имеет признаки конституционного переворота и не собирается уходить в отставку.

    Коментарии (2)
    Главное
    Жителям эстонской Нарвы показали парад Победы через границу с Россией (видео)
    Путин на параде Победы провозгласил славу народу-победителю
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    Захарова заявила о кризисе исторических знаний у жителей США
    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской
    В МИД призвали Берлин прекратить поддержку ВСУ ради мира
    Депутаты Рады усомнились в наличии на Украине нужных США запасов минералов

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............