Росавиация назвала срок возобновления рейсов Turkish Airlines в Россию

Росавиация: Рейсы Turkish Airlines в Россию полностью возобновятся с 9 мая

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что решение о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией с 9 мая принято по итогам переговоров Минтранса, Росавиации и Turkish Airlines. Авиакомпания рассматривает возможность внести в расписание дополнительные рейсы на 9 мая для компенсации отмененных рейсов, передает ТАСС.

В сообщении подчеркивается, что восстановление регулярных рейсов последовало после отмены 8 мая Turkish Airlines 20 рейсов из Внуково в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул. Pegasus Airlines также отменила четыре рейса из Внуково и семь рейсов из Петербурга. По информации Ассоциации туроператоров России, отмены затронули более 15 тыс. пассажиров, включая тех, чьи рейсы еще не вылетели по расписанию.

В четверг сообщалось, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила вылеты из Антальи, Даламана и Бодрума в Москву и Санкт-Петербург.

Позже Росавиация сообщила, что в российских аэропортах вскоре восстановится регулярность международных рейсов, включая Turkish Airlines, на фоне отмены ограничений для аэропорта Пулково.