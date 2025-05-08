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Росавиация назвала срок возобновления рейсов Turkish Airlines в Россию
Росавиация: Рейсы Turkish Airlines в Россию полностью возобновятся с 9 мая
С 9 мая Turkish Airlines полностью восстанавливает авиасообщение между Турцией и Россией, а также рассматривает введение дополнительных рейсов в этот день, сообщила Росавиация.
Отмечается, что решение о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией с 9 мая принято по итогам переговоров Минтранса, Росавиации и Turkish Airlines. Авиакомпания рассматривает возможность внести в расписание дополнительные рейсы на 9 мая для компенсации отмененных рейсов, передает ТАСС.
В сообщении подчеркивается, что восстановление регулярных рейсов последовало после отмены 8 мая Turkish Airlines 20 рейсов из Внуково в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул. Pegasus Airlines также отменила четыре рейса из Внуково и семь рейсов из Петербурга. По информации Ассоциации туроператоров России, отмены затронули более 15 тыс. пассажиров, включая тех, чьи рейсы еще не вылетели по расписанию.
В четверг сообщалось, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила вылеты из Антальи, Даламана и Бодрума в Москву и Санкт-Петербург.
Позже Росавиация сообщила, что в российских аэропортах вскоре восстановится регулярность международных рейсов, включая Turkish Airlines, на фоне отмены ограничений для аэропорта Пулково.