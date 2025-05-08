В аэропортах Мурманска и Апатитов сняли ограничения на рейсы

Tекст: Дарья Григоренко

Кореняко в Telegram-канале отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в 19.15 по московскому времени.

Ранее Кореняко сообщил, что аэропорты Мурманска и Апатитов в 18.21 мск приостановили прием и отправку рейсов из-за введенных временных ограничений.

Накануне московский аэропорт Домодедово приостановил прилет и вылет самолетов, вновь вводя временные ограничения на выполнение рейсов в течение дня. Ограничения в московских аэропортах привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии».