Аэропорты Мурманска и Апатитов временно прекратили работу

Tекст: Дарья Григоренко

Кореняко в своем Telegram-канале заявил, что временные ограничения на работу аэропортов Мурманск и Апатиты были введены в 18.21 мск. По его словам, оба аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы.

Представитель Росавиации подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для безопасности полетов.

Ранее в РЖД выразили готовность предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования в связи с ограничениями авиасообщения.

Накануне московский аэропорт Домодедово приостановил прилет и вылет самолетов, вновь вводя временные ограничения на выполнение рейсов в течение дня. Ограничения в московских аэропортах привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии».