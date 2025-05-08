Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.0 комментариев
Аэропорты Мурманска и Апатитов временно прекратили работу
Аэропорты Мурманска и Апатитов приостановили прием и отправку рейсов из-за введенных временных ограничений, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Кореняко в своем Telegram-канале заявил, что временные ограничения на работу аэропортов Мурманск и Апатиты были введены в 18.21 мск. По его словам, оба аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы.
Представитель Росавиации подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для безопасности полетов.
Ранее в РЖД выразили готовность предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования в связи с ограничениями авиасообщения.
Накануне московский аэропорт Домодедово приостановил прилет и вылет самолетов, вновь вводя временные ограничения на выполнение рейсов в течение дня. Ограничения в московских аэропортах привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии».