Аэрофлот полностью восстановил расписание рейсов по всей сети

Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов

CNN: Сражение 125 истребителей Индии и Пакистана длилось более часа

Tекст: Вера Басилая

О масштабном воздушном сражении между ВВС Индии и Пакистана сообщает CNN. По данным издания, в бою участвовали 125 истребителей с обеих сторон, а сама битва продолжалась свыше одного часа. При этом ни одна из сторон не пересекала воздушную границу сопредельного государства. Ракетные удары наносились на дистанциях более 160 км.

Как отмечают пакистанские официальные лица, в ходе боевых действий были сбиты пять индийских самолетов. Представитель пакистанских сил безопасности заявил: «Это была одна из крупнейших и самых продолжительных воздушных битв в новейшей истории авиации».

Ранее, в 2019 году, в меньшем бою один индийский пилот был сбит и пленен на территории Пакистана, что стало причиной публичного унижения для Индии. Именно этот опыт стал причиной отказа обеих сторон от пересечения границы в нынешнем конфликте. По данным источника издания, пакистанская сторона заблаговременно предупреждала население о возможных ударах и смогла минимизировать потери среди гражданского населения.

Ранее министр обороны Пакистана заявил о сбитых пяти самолетах и одном-двух беспилотниках ВВС Индии над территориями, контролируемыми Нью-Дели.

Глава индийского МИД подчеркнул, что страна не планирует эскалацию, но готова жестко реагировать в случае агрессии со стороны Пакистана.

После начала операции «Синдур» со стороны Индии ожидаются ответные действия Пакистана с применением дронов и авиации по индийской инфраструктуре.