Аэрофлот полностью восстановил расписание рейсов по всей сети

Хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удар по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море до вступления в силу соглашения о прекращении огня с США, передает ТАСС.
Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа рассказал, что для атаки применялись баллистическая ракета и беспилотники.
Яхья Сариа также подчеркнул, что операция была проведена до того, как США объявили о прекращении атак против Йемена. По информации хуситов, в результате атаки американский истребитель F-18 потерпел крушение.
Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, еще один истребитель, находившийся на палубе авианосца, упал в Красное море. Экипаж катапультировался, пилот и стрелок получили незначительные травмы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласия хуситов прекратить нападения на суда в Красном море, американские военные прекратят удары по объектам повстанцев в Йемене.
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил о договоренности между США и хуситами о перемирии в Йемене при посредничестве султаната. Соглашение предполагает, что хуситы откажутся от атак на проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив суда, включая американские.
Руководитель Высшего политсовета «Ансар Аллах» Махди аль-Машат заявил о продолжении поддержки Газы и намерении атаковать Израиль в знак солидарности с палестинцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженное движение хуситов объявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля с нанесением ударов по аэропортам страны. Хуситы призвали авиакомпании отменить рейсы в Израиль. Представители хуситов заявили о сбитии американского истребителя F-18 в результате удара по авианосцу Harry Truman. Авиационная база «Неватим» на юге Израиля стала целью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2», выпущенной йеменскими хуситами.