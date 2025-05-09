Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву

Tекст: Ольга Иванова

Turkish Airlines возобновила выполнение рейсов с турецких курортов в Москву, передает РИА «Новости». В авиакомпании сообщили, что первый самолет по маршруту Анталья-Москва вылетел в 07.27 по московскому времени. По данным портала Flightradar24, посадка во «Внуково» ожидается в 11.35.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта отметили, что ведомство, Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о полном восстановлении рейсов с 9 мая. Перевозчики Azur Air и SouthWind выполнят отменные рейсы за 8 мая. Turkish Airlines рассматривает возможность добавить в расписание дополнительные рейсы на 9 мая, сообщило ведомство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания рейсов по всей маршрутной сети.

Воздушное сообщение в Мурманске и Апатитах восстановили после отмены временных ограничений, введенных в целях безопасности.

С 9 мая Turkish Airlines восстанавливает авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривает введение дополнительных рейсов.