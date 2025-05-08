Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.5 комментариев
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву на празднование Дня Победы
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре приехал в Москву для участия в праздновании Дня Победы.
Он посетит торжественные мероприятия в российской столице и станет гостем военного парада, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.